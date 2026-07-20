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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,79M
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ID: 38669
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, Ambassade de Russie

À propos du complexe

Reference : TL 2424 Quartier proche de la mer 3 pièces 70 m2 + balcon 4 eme étage Ascenseur Une place de parking

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Tel-Aviv, Israël
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