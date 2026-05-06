  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces rénové avec ascenseur / parking

Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces rénové avec ascenseur / parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,59M
06/05/2026
$1,59M
05/05/2026
$1,59M
;
4
Laisser une demande
ID: 35698
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 18

À propos du complexe

Appartement refait à neuf. À 50m de la plage et de l'hôtel Royal Beach. Ascenseur directement dans l'appartement. Équipé et meublé.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rue mendele À 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Panorama de rêve - potentiel
Jérusalem, Israël
depuis
$3,05M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 piÈces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf aprÈs tama - 300m de la mer - vue dÉgagÉe
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,58M
Quartier résidentiel Superbe appartement neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$843,200
Quartier résidentiel Rdj 4 pièces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israël
depuis
$867,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces rénové avec ascenseur / parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,59M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$873,800
Projet résidentiel situé au cœur de Yafo, dont l'emplacement stratégique le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway. Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laquell…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,48M
Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Déc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,05M
À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek. Points forts du projet : • Seulement 58 unité…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller