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Quartier résidentiel Bel appartement 5 pièces à barnea, proche commerces et mer

Ascalon, Israël
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06/05/2026
$629,000
05/05/2026
$625,300
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ID: 35656
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

À propos du complexe

Excellente opportunité d'investissement

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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