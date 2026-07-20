Quartier résidentiel Au cœur du quartier prisé de kiryat ganim | rue ein gev | rishon lezion

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
? Au cœur du quartier prisé de Kiryat Ganim | Rue Ein Gev | Rishon LeZion
Duplex unique ?
? Une opportunité rare qui ne se présente pas tous les jours sur le marché !
Duplex 7 pièces | environ 143 m²
Intelligemment divisé en 2 unités d'habitation, avec 2 entrées séparées depuis le bâtiment.
✔️ Appartement de 4 pièces avec terrasse d'environ 20 m² – rapporte environ 8 000 ₪/mois.
✔️ Appartement de 2 pièces avec terrasse sur le toit – rapporte environ 5 000 ₪/mois.
? Revenu mensuel d'environ 13 000 ₪ !
✨ Possibilité de continuer à profiter des revenus locatifs, ou de réunifier les deux unités pour retrouver un spacieux duplex de 7 pièces.
✔️ Entièrement rénové.
✔️ 2 places de parking enregistrées au Tabou.
✔️ Bien flexible – idéal pour investisseurs, familles ou toute personne recherchant un revenu passif tout en résidant sur place.
? Emplacement recherché à Kiryat Ganim.
Réservé aux acheteurs sérieux – une transaction à fort potentiel avec un revenu dès le premier jour !
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour