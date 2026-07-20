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Quartier résidentiel Au cœur du quartier prisé de kiryat ganim | rue ein gev | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,38M
;
9
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ID: 38277
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

? Au cœur du quartier prisé de Kiryat Ganim | Rue Ein Gev | Rishon LeZion Duplex unique ? ? Une opportunité rare qui ne se présente pas tous les jours sur le marché ! Duplex 7 pièces | environ 143 m² Intelligemment divisé en 2 unités d'habitation, avec 2 entrées séparées depuis le bâtiment. ✔️ Appartement de 4 pièces avec terrasse d'environ 20 m² – rapporte environ 8 000 ₪/mois. ✔️ Appartement de 2 pièces avec terrasse sur le toit – rapporte environ 5 000 ₪/mois. ? Revenu mensuel d'environ 13 000 ₪ ! ✨ Possibilité de continuer à profiter des revenus locatifs, ou de réunifier les deux unités pour retrouver un spacieux duplex de 7 pièces. ✔️ Entièrement rénové. ✔️ 2 places de parking enregistrées au Tabou. ✔️ Bien flexible – idéal pour investisseurs, familles ou toute personne recherchant un revenu passif tout en résidant sur place. ? Emplacement recherché à Kiryat Ganim. Réservé aux acheteurs sérieux – une transaction à fort potentiel avec un revenu dès le premier jour !

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
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Épiceries
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