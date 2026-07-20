  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Villa avec piscine !

Quartier résidentiel Villa avec piscine !

Ashdod, Israël
depuis
$2,66M
;
4
Laisser une demande
ID: 38791
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Dov Gur, 13

À propos du complexe

Belle villa avec piscine spacieuse possédant un immense sous-sol aménagé.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Penthouse duplex à deux pas du lac
Ascalon, Israël
depuis
$754,400
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jérusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, haut standing, hauts plafonds, investi, magnifique, proche de la mer, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,41M
Quartier résidentiel 5 pièces neuf à un bon prix
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,41M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa avec piscine !
Ashdod, Israël
depuis
$2,66M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pièces à rénover + 2 balcons proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces à rénover + 2 balcons proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces à rénover + 2 balcons proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces à rénover + 2 balcons proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces à rénover + 2 balcons proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces à rénover + 2 balcons proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces à rénover + 2 balcons proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
Rue Sirkin (proche Bugrashov) Grand 3 pièces de 68m² net + 12m² de balcons sur rue Immeuble Bauhaus non rénové Belle hauteur sous plafond
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Somptueux appartement 5 pièces avec vue mer panoramique à vendre à la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Somptueux appartement 5 pièces avec vue mer panoramique à vendre à la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Somptueux appartement 5 pièces avec vue mer panoramique à vendre à la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Somptueux appartement 5 pièces avec vue mer panoramique à vendre à la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Somptueux appartement 5 pièces avec vue mer panoramique à vendre à la marina d'ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Somptueux appartement 5 pièces avec vue mer panoramique à vendre à la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Somptueux appartement 5 pièces avec vue mer panoramique à vendre à la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,74M
À vendre à la Marina d'Ashdod, dans la prestigieuse résidence Sea Side, un somptueux appartement de 5 pièces de 192 m², baigné de soleil, avec une magnifique terrasse de 28 m² offrant une vue mer panoramique exceptionnelle. Prestations haut de gamme : parking privé, climatisation, mamad, syn…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Idéal pour investissement – 3 pièces, quartier Basel, 80 m² + 6 m² de balcon. Immeuble après Tama 38, avec ascenseur. Lumineux et calme. À ne pas manquer !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller