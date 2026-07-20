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Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! idéal investissement – appartement 3 pièces à vendre, proche de toutes commodités, quartier he, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$574,000
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5
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ID: 38578
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : AS 1013 Idéal investissement Quartier : He, proche de toutes commodités, des transports et des commerces Immeuble de 15 étages 3 pièces dont mamad Surface de 69 m² Terrasse 4e étage avec ascenseurs dont ascenseur de Shabbat Climatisation centrale Cave Parking privé Belle hauteur sous plafond Électricité et chauffe-eau remplacés il y a 1 an Actuellement loué à 4 550 NIS/mois, locataires stables depuis 15 ans

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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