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Quartier résidentiel Cottage avec potentiel – nord de netanya

Netanya, Israël
depuis
$934,800
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10
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ID: 38343
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Cottage avec potentiel à vendre au Nord de Netanya – Rue Moshe Shapira Vous recherchez une maison spacieuse et lumineuse dans un quartier très prisé ? Ne manquez pas cette opportunité ! Détails du bien : • 4 pièces + toit-terrasse privatif offrant un fort potentiel • Appartement de 2 pièces avec grand jardin – idéal pour un revenu locatif, un investissement ou pour accueillir des membres de la famille • 3 niveaux bien agencés • Pièce sécurisée (mamad) • Place de parking privée Atouts majeurs : ✔ Quartier calme et recherché de Netanya Nord ✔ Idéal pour les familles et les investisseurs ✔ Agencement intelligent garantissant une intimité totale entre les unités Prix : 2 850 000 NIS

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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