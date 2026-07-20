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Quartier résidentiel Pleine vue mer - 3 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
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Quartier résidentiel Pleine vue mer - 3 pièces
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ID: 38333
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement d'exception à vendre face à la mer avec toutes les facilités d'un hôtel ! Étage élevé avec ascenseur. 3 pièces, 2 salles de bain, 90m² + 3 balcons de 2m² chacun. 1 parking, 1 cave. 1ère ligne de mer. Prix : 7 250 000₪. Charges : 2 500₪/mois. Arnona : 1 000₪/mois.

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Tel-Aviv, Israël
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