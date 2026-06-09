Programmes d'immigration en Croatie

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Permis de résidence
Permis de résidence en Croatie
Permis de résidence en Croatie
Croatie Croatie
depuis
$8,000
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 3 months
Le permis de séjour de Croatie nomade numérique vous permet de travailler à distance et de vivre dans le pays pendant 18 mois avec la possibilité de prolonger sur la base d'un contrat de location pour une autre année. Selon ce permis de séjour, il est impossible d'obtenir la résidence per…
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