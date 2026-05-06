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Quartier résidentiel Luxueux 5 pièces + terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,33M
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ID: 36080
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Jabotinsky, 120 Marinado

À propos du complexe

Tour d'habitation haut de gamme en plein cœur de Tel Aviv. 153m² habitables + 14m² de terrasse avec vue mer. 2 caves + 2 parkings. Salle de sport, piscine, gardien 24h/24. Finitions très haut de gamme.

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Tel-Aviv, Israël
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