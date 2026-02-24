Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan
Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant.
50m2+15m2 terrace
Résidence Premium:
Appartements 2–3 pièces
Format idéal pour investissement locatif à rotation rapide.
Atouts différenciants :
✔ Salle de sport
✔ Studio Pilates
✔ Gaming Room
✔ Rooftop avec jacuzzi
✔ Environnement urbain dynamique
Pourquoi investir ici ?
• Forte tension locative dans la zone
• Typologie 2–3 pièces = produit le plus recherché
• Localisation stratégique dans le bassin économique israélien
• Résidence moderne avec services = valorisation long terme
Un actif immobilier équilibré entre rendement locatif et potentiel de plus-value.
Grille tarifaire et simulations sur demande
Localisation sur la carte
Giv'at Shmuel, Israël
