  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Giv'at Shmuel
  4. Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan

Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
;
2
Laisser une demande
ID: 33907
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel

À propos du complexe

Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. 50m2+15m2 terrace Résidence Premium: Appartements 2–3 pièces Format idéal pour investissement locatif à rotation rapide. Atouts différenciants : ✔ Salle de sport ✔ Studio Pilates ✔ Gaming Room ✔ Rooftop avec jacuzzi ✔ Environnement urbain dynamique Pourquoi investir ici ? •⁠ ⁠Forte tension locative dans la zone •⁠ ⁠Typologie 2–3 pièces = produit le plus recherché •⁠ ⁠Localisation stratégique dans le bassin économique israélien •⁠ ⁠Résidence moderne avec services = valorisation long terme Un actif immobilier équilibré entre rendement locatif et potentiel de plus-value. Grille tarifaire et simulations sur demande

Localisation sur la carte

Giv'at Shmuel, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement
Netanya, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
Vous regardez
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Situé dans une rue calme au caractère européen, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim et le front de mer (300 m). Secteur recherché avec ruelles arborées, cafés, boutiques et esprit village. À pied : plages, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurants, futur tramway. Environ 70 m² au 1er éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Neuf à vendre En exclusivité Situé au 93-97 rue Weizmann (angle Pinkas) Dans un nouveau projet de grande qualité signé Tzemach Hammerman et le groupe Rozio ! Architecte : Gidi Bar Orian À proximité du parc Hayarkon Appartement 4 pièces rénové, à l'architecture de très haut standing Au 5e éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
Au cœur de la ville Neuf et exclusif Yehuda Halevi 94 - Immeuble neuf et exceptionnel 4 superbes pièces neuf avec ascenseur et mamad Parking Terrasse ensoleillée Dépendance/garde-manger L'appartement est situé à l'arrière, au calme ! 4 pièces de 93 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Au 3èm…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller