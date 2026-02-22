  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
$1,65M
ID: 33629
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Bel appartement neuf de 3 pièces situé au 2ᵉ étage d’un immeuble moderne, bénéficiant d’une excellente luminosité grâce à sa position d’angle. Détails du bien : • Surface habitable : 60 m² • Terrasses : 13 m² • 2ᵉ étage avec ascenseur • Place de parking incluse • Finitions haut de gamme • Systèmes domotiques avancés Emplacement recherché dans le quartier Neve Tzedek, en face de la tour White City, à proximité immédiate du centre et de la mer.

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

