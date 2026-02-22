  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Superbe appartement rénové avec des prestations haut de gamme

Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Superbe appartement, 4 chambres + une unité louée à côté de l'appartement, autorisation de supprimer un balcon de la chambre, vue imprenable

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

