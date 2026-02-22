  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano

Quartier résidentiel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
;
2
ID: 33573
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

*Baisse de prix ! * Vente exclusive Dans un prestigieux projet immobilier, l'un des plus beaux de Tel Aviv, réalisé par METROPOLIS Au 41, rue Louis Marshall À l'angle du boulevard Smuts Appartement 5 pièces ! Au 2e étage, en hauteur ! 113 m² plus un magnifique balcon de 14 m² L'appartement est spacieux et parfaitement agencé Prestations haut de gamme ! Parking souterrain Cave!

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
