Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$896,610
5
ID: 33471
Dernière actualisation: 20/02/2026

À propos du complexe

Superbe 4 pièces lumineux Cuisine élégante et moderne 3 chambres spacieuses 2 salles de bains, une avec baignoire et toilettes, une avec douche 1 toilette séparé en plus terrasse avec soucca partielle L'immeuble passera en pinouy binouy d'ici quelques années L'appartement gagnera alors 30m² Déjà 90% de signatures Dans un quartier à forte demande Investissement idéal à un prix exceptionnel Convient aussi bien aux familles qu'aux investisseurs avisés

