  4. Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

depuis
$1,41M
8
ID: 33579
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouveauté à vendre en exclusivité ! Situé au 46, rue Yehoshua Ben Nun À proximité du prestigieux complexe de Bâle Dans un immeuble en cours de rénovation (Tama 1) Actuellement propriété du groupe Ohana. Un magnifique appartement de 2 pièces de 66 m² sera disponible (3 pièces possibles) Au 1er étage Orientation : Ouest et Sud Parking dans une installation robotisée

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Ascalon, Israël
depuis
$454,575
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,14M
Une opportunité rare d'acquérir un terrain constructible dans l'enclave prisée de Motza Illit. Situé dans une impasse calme et privée, à proximité immédiate de l'autoroute 7, ce terrain exceptionnel offre des vues pastorales à couper le souffle surplombant Hadassah Ein Kerem. La propriété s'…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$2,665
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. GRAND SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. LOUE MEUBLE
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
