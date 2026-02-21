  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe

Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe

Jérusalem, Israël
$2,66M
10
ID: 33831
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse de rêve 5 pièces 140 m2 + Terrasse Soucca 40 m2 Étage 23 sur 24 Vue panoramique imprenable sur tout Jérusalem et sur la vieille ville. Parquet véritable dans tout l'appartement Chauffage au sol avec commande indépendante dans chaque pièce. Climatisation centralisée. Cuisine américaine haut de gamme. Tout l'appartement est inondé de lumière naturelle. Immeuble de luxe avec lobby type hôtel 5 étoiles. 4 ascenseurs dont 2 de Chabath. Salle de sport dans l'immeuble. Cave. 2 parking privés

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
