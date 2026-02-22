  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee

Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
;
10
ID: 33481
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location AirbnB car forte demande et taux d'occupation élévé dans ce quartier Un appartement identique est également à la vente au 1er étage

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,724
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$674,025
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Hadera, Israël
depuis
$648,945
Posez toutes vos questions
Autres complexes
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalon, Israël
depuis
$695,970
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Rez de jardin 5 pièces avec Clim central jamais habitude
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
Appartement recent, dans immeuble luxueux, gardien 24/24, ascenseur, terrasse (16 m2), vue sur le Mont du Temple, chauffage + climatisation, parking, calme, immediat
Agence
Immobilier.co.il
