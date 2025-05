Complexe résidentiel Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia

Découvrez la combinaison unique de confort, de style et de beauté naturelle sur l'une des îles les plus pittoresques du monde. Appartements, maisons de ville et villas sont disponibles dans un endroit attrayant à côté de Parq Ubud. L'infrastructure complexe:

terrains de sport

2 piscines

Parc aquatique pour enfants

Club pour enfants

restaurant et bar

espace yoga

stationnement

Services 24 heures sur 24

Salle de conférence

Service de conciergerie

Centres de spa

Installations et équipement dans la maison

Lorsque vous achetez les appartements, vous recevrez un hébergement entièrement meublé et prêt à vivre, sans tracas supplémentaire.

Avantages

La demande toute l'année dans cet endroit est une garantie de rentabilité élevée.

Garantie de 3 ans.

Le rendement des investissements est de 14 à 16 % par année.

Situés dans une belle zone avec un trafic touristique élevé, nos appartements garantissent une demande de location constante. Cela crée une forte demande et assure une excellente rentabilité, faisant de notre village un choix idéal pour les investisseurs et les vacanciers.

Emplacement et infrastructure à proximité

Tout le nécessaire pour une vie confortable est à distance de marche, des cafés et restaurants à une buanderie et une salle de sport. De plus, les principales attractions sont à moins d'une heure de route.

Le complexe borde des rizières pittoresques, offrant la possibilité de profiter des paysages uniques de Bali depuis la fenêtre de votre appartement.

Le complexe est situé dans l'endroit le plus confortable de Bali - Ubud. Derrière le village se trouve le centre multifonctionnel le plus célèbre de Bali - Parq Ubud, avec une superficie totale de 6,5 hectares ! Les événements les plus familiers ont lieu ici et plus de 2000 personnes le visitent par jour. Au Parq Ubud il y a: