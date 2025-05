Complexe résidentiel Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia

Des villas de deux et trois chambres avec terrasse, piscine à débordement et vue sur la jungle sont proposées. C'est l'un des trois projets de développement au cœur de Bali - Ubud, le centre culturel et spirituel de l'île, populaire parmi les touristes pour ses attractions, beauté naturelle et atmosphère calme. Le complexe est situé sur une falaise au milieu de la jungle.

Le complexe est idéal pour un séjour romantique, grâce au concept Relax implémenté par le développeur :

Espace de yoga équipé dans la villa;

Service de conciergerie personnel : réservation de restaurant et spa, formation personnelle, spa mobile à votre villa, petits déjeuners et dîners romantiques à la villa, excursions et guides.

Avantages

Terrain « jaune » adapté à la location à long terme du complexe.

Locataire - 25 ans avec une prolongation de 25 ans.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située au cœur de Bali, populaire parmi les touristes par ses endroits d'intérêt, des sites naturels et une atmosphère calme.