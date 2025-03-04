Complexe résidentiel New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia

Appartements dans un petit bâtiment de basse hauteur avec vue directe sur la jungle à 5 minutes du centre d'Ubud.

Propriété : bail de 25 ans.

L'estimation du rendement de location par le promoteur est de 15 à 19 %.

Toutes les unités sont équipées de tout le nécessaire pour des locations quotidiennes réussies.

Occupation: 78%

Emplacement et infrastructure à proximité

Ubud est le cœur de l'île et le centre d'attraction pour les touristes : les meilleurs maîtres de yoga et de méditation, les galeries d'art, de nombreuses écoles internationales et les centres de développement pour enfants.

La propriété à Ubud se paie plus vite que dans d'autres domaines. Les locations de terrains sont beaucoup moins chères ici que dans Changgu ou Seminyak, vous pouvez faire le même profit que vous le feriez avec des locations de terrains chères par la mer.