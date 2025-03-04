Complexe résidentiel New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia

  1. Realting.com
ID: 20070
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2378853
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Ville
    Ubud

À propos du complexe

Appartements dans un petit bâtiment de basse hauteur avec vue directe sur la jungle à 5 minutes du centre d'Ubud.

Propriété : bail de 25 ans.

L'estimation du rendement de location par le promoteur est de 15 à 19 %.

Toutes les unités sont équipées de tout le nécessaire pour des locations quotidiennes réussies.

Occupation: 78%

Emplacement et infrastructure à proximité

Ubud est le cœur de l'île et le centre d'attraction pour les touristes : les meilleurs maîtres de yoga et de méditation, les galeries d'art, de nombreuses écoles internationales et les centres de développement pour enfants.

La propriété à Ubud se paie plus vite que dans d'autres domaines. Les locations de terrains sont beaucoup moins chères ici que dans Changgu ou Seminyak, vous pouvez faire le même profit que vous le feriez avec des locations de terrains chères par la mer.

Localisation sur la carte

Ubud, Indonésie

