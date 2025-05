Complexe résidentiel New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia

Les deux dernières villas avec piscine à débordement et environnement vert sont proposées, au prix de 300 000 $ et 380 000 $. Des villas modernes, conçues selon un projet unique, seront construites en conformité avec les technologies européennes et le contrôle de la qualité à chaque étape. Confortable et spacieux - une maison idéale pour vivre!

Les villas seront prêtes dans le premier trimestre de 2025 et seront entièrement équipées pour vivre ou louer.

Avantages

La société de gestion du développeur vous fournira :

Service client, conciergerie

Garantie de sécurité 24/7

80-90% d'occupation

Établissement de rapports sur les revenus, paiement des impôts

Emplacement et infrastructure à proximité

A pied:

7 minutes pour aller ATV Adventure

7 minutes de l'école Varvara

Par transport: