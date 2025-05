Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia

Appartements et villas sont proposés dans un complexe rénové avec achèvement au milieu de 2025. Actuellement, 5 appartements et 3 villas avec leurs propres parcelles sont disponibles à l'achat. Tous les appartements sont d'une chambre, et les villas disposent de trois ou quatre chambres. L'infrastructure du complexe comprend 4 piscines, des aires de loisirs et des aires de promenade.

La propriété est équipée de tout le nécessaire pour une location quotidienne réussie, est située dans une zone propice au tourisme. Locataire - 25 ans.

Avantages

Le promoteur estime le coût d'une journée dans une villa - de 290 à 350 dollars selon le type de villa avec un taux d'occupation moyen en Ubud de 80%. Le coût d'une journée dans un appartement varie de 130 à 190 dollars.

Assurance propriété complète.

Emplacement et infrastructure à proximité

Ubud est l'une des plus anciennes villes de Bali. C'est ici que se trouvent la plupart des attractions. Le complexe se trouve à seulement 5 minutes en voiture du centre-ville d'Ubud.