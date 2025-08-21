Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Épire-Macédoine occidentale
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Épire-Macédoine occidentale, Grèce

Zagori Municipality
13
Ville de Ioannina
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioánnina
5
50 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Agios Georgios, Grèce
Villa 6 chambres
Agios Georgios, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 312 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 312 mètres carrés dans le nord de la Grèce en …
$183,529
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$233,052
Maison de ville 3 chambres dans Kastritsa, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kastritsa, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chau…
$320,160
Villa 4 chambres dans Neochori, Grèce
Villa 4 chambres
Neochori, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
A vendre logement délabré, chalet de 2 étages d'une superficie de 80 mètres carrés à Epirus.…
$151,484
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$228,686
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$240,120
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1/1
Une maison de 130 m2 est à vendre à Epirus. La maison de ville est située sur 0 niveaux. De …
$477,757
Villa 5 chambres dans Municipality of Kastoria, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Kastoria, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 350 mètres carrés dans le nord de la Grèce. Le…
$582,630
Villa 5 chambres dans Municipality of Florina, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Florina, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 280 mètres carrés dans le nord de la Grèce. Le…
$524,367
Chalet dans Ano Pedina, Grèce
Chalet
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$537,412
Villa 1 chambre dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 1 chambre
Ville de Ioannina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 435 m²
Sol 1/2
Disponible à la vente villa de luxe 465 m2 à Pedini Janina. La villa se compose de trois niv…
$932,209
Maison de ville 2 chambres dans Polyneri, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Polyneri, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Sem…
$343,029
Maison de ville 3 chambres dans Lingiades, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Lingiades, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Sol -2/2
A vendre maison de ville de 230 m2 à Epirus. La maison de ville est située sur 3 niveaux. Le…
$332,099
Villa 4 chambres dans Plataria, Grèce
Villa 4 chambres
Plataria, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 3
A vendre chalet de 3 étages d'une superficie de 340 mètres carrés à Epirus. Le premier étage…
$757,420
Villa 4 chambres dans Leptokaria, Grèce
Villa 4 chambres
Leptokaria, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose d'une c…
$400,200
Maison de ville 2 chambres dans Polyneri, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Polyneri, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol -1/3
Maison de ville à vendre de 150 m2 en Grèce centrale. La maison de ville est située sur 3 ni…
$349,578
Villa 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Villa 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 280 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$547,673
Villa 1 chambre dans Syvota, Grèce
Villa 1 chambre
Syvota, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 390 m²
Sol 1/2
A vendre Villa de 2 étages de 390 mètres carrés à Epirus. Les fenêtres offrent une vue sur l…
$1,75M
Maison 4 chambres dans Zaravina, Grèce
Maison 4 chambres
Zaravina, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle à vendre, étage : Rez-de-chaussée, dans la région : Delvinaki - Lac. La …
$134,005
Chalet 4 chambres dans Plataria, Grèce
Chalet 4 chambres
Plataria, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 340 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$743,229
Chalet 4 chambres dans Neochori, Grèce
Chalet 4 chambres
Neochori, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maison ancienne de 2 étages de 80 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compos…
$148,646
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
$2,65M
Maison de ville 3 chambres dans Kastritsa, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kastritsa, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de ville de 160 m2 à Epirus. La maison de ville est située sur 2 niveaux. Le…
$326,273
Villa 5 chambres dans Kallithea, Grèce
Villa 5 chambres
Kallithea, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 120 mètres carrés dans le nord de la Grèce…
$407,841
Villa 4 chambres dans Leptokaria, Grèce
Villa 4 chambres
Leptokaria, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Epirus. Le premier étage se compose d'une …
$407,841
Chalet 5 chambres dans Chloi, Grèce
Chalet 5 chambres
Chloi, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 225 mètres carrés en Grèce du Nord. Rez-de-chaussée se compos…
$308,726
Villa 5 chambres dans Chloi, Grèce
Villa 5 chambres
Chloi, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 225 mètres carrés dans le nord de la Grèce. Le…
$314,620
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 435 m²
Nombre d'étages 2
Disponible à la vente Villa luxueuse de 465 m2 à Pedini Ioannina. La maison est construite s…
$914,744
Maison de ville 2 chambres dans Amyndeo Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Amyndeo Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 1/2
Maison de ville d'une superficie de 100 mètres carrés dans la région de Kaymaktsalan est à v…
$128,179
Duplex 3 chambres dans Karies, Grèce
Duplex 3 chambres
Karies, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 2
Dans la zone verdoyante et calme de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), une maison lumineu…
$128,179
