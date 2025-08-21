Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Épire-Macédoine occidentale
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Épire-Macédoine occidentale, Grèce

Zagori Municipality
13
Ville de Ioannina
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioánnina
5
3 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Karies, Grèce
Duplex 3 chambres
Karies, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 2
Dans la zone verdoyante et calme de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), une maison lumineu…
$128,179
Maison 3 chambres dans Kipoi, Grèce
Maison 3 chambres
Kipoi, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle A vendre, étage: Rez-de-chaussée, 1er (2 niveaux), à Timfi - Kipoi. La m…
$139,831
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
