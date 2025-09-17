Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Zagori Municipality, Grèce

villas
3
maisons de ville
6
13 propriétés total trouvé
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$234,490
Chalet dans Ano Pedina, Grèce
Chalet
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$550,107
Villa 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Villa 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 280 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$551,051
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1/1
Une maison de 130 m2 est à vendre à Epirus. La maison de ville est située sur 0 niveaux. De …
$480,704
Villa 4 chambres dans Leptokaria, Grèce
Villa 4 chambres
Leptokaria, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Epirus. Rez-de-chaussée se compose d'une c…
$409,654
Duplex 3 chambres dans Karies, Grèce
Duplex 3 chambres
Karies, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 2
Dans la zone verdoyante et calme de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), une maison lumineu…
$128,179
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 1/1
Un hôtel merveilleux à vendre dans le charmant quartier d'Ano Pedina dans la municipalité de…
$246,214
Villa 4 chambres dans Leptokaria, Grèce
Villa 4 chambres
Leptokaria, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Epirus. Le premier étage se compose d'une …
$407,841
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$234,088
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Epirus. La maisonnette a un niveau. Les propri…
$479,881
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Maison 3 chambres dans Kipoi, Grèce
Maison 3 chambres
Kipoi, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle A vendre, étage: Rez-de-chaussée, 1er (2 niveaux), à Timfi - Kipoi. La m…
$139,831
Maison de ville 1 chambre dans Ano Pedina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Ano Pedina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel merveilleux dans la zone enchanteur d'Ano Pedina dans la municipalité de Zago…
$245,793
