Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Filiates Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Filiates Municipal Unit, Grèce

3 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Lista, Grèce
Maison 2 chambres
Lista, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez une maison d'exception à vendre dans le quartier pittoresque de Lista, dans la mun…
$58,194
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Filiates, Grèce
Villa 3 chambres
Filiates, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Le rez-de-chaussée se compose d'u…
$1,39M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Filiates, Grèce
Chalet 3 chambres
Filiates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés à Epirus. Le sous-sol se compose d'un dépôt…
$1,37M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
TekceTekce
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Filiates Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller