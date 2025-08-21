Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Épire-Macédoine occidentale
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Épire-Macédoine occidentale, Grèce

Zagori Municipality
13
Ville de Ioannina
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioánnina
5
Montrer plus
2 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Syvota, Grèce
Villa 7 chambres
Syvota, Grèce
Nombre de pièces 17
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe de 300 m2 sur une colline avec vue sur la mer à Sivota, Thesprotia.Cette impre…
$2,33M
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Épire-Macédoine occidentale

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Épire-Macédoine occidentale, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller