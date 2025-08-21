Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Épire-Macédoine occidentale
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Épire-Macédoine occidentale, Grèce

Zagori Municipality
13
Ville de Ioannina
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioánnina
5
Montrer plus
2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Ville de Ioannina, Grèce
Villa 5 chambres
Ville de Ioannina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 488 m²
Nombre d'étages 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Tsepelovo, Grèce
Duplex 4 chambres
Tsepelovo, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
Maison en pierre à vendreNous vous proposons à la vente une maison traditionnelle et belle e…
$215,573
Laisser une demande
