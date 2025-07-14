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Complexe résidentiel Piramida

Batoumi, Géorgie
depuis
$42,100
;
5
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ID: 3682
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    18

À propos du complexe

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Русский Русский
Hôtel et complexe résidentiel pour résidence permanente, y compris avec des animaux. Transfert possible à la gestion du CC.Quartier de Wyndham Début du nouveau boulevard3km de l'aéroport250m vers la mer100m du complexe RainbowAdresse de construction du complexe: Batumi, AdliaLivraison du complexe dans un cadre blanc - Mai 2025Livraison du complexe avec réparations - Décembre 2025Versements sans intérêt jusqu'à la fin de 2025400 appartements de différentes tailles et avec différents aménagements.18 étagesLe complexe est géré par une société de gestion internationaleInfrastructure: espace vert et aire de jeux. Sur la terrasse ouverte du jacuzzi. Terrain de sport multifonctionnel pour tennis, football, basketball.Superficie des appartements: de 37.64m2 à 139.33m2Hauteur du plafond: 2,8Les appartements peuvent être achetés: sans réparation; avec réparation, mais sans mobilier; avec réparation clé en main.Le coût de la réparation est de 600 $/m2.La rénovation de l'appartement « clé en main » comprend non seulement les travaux de finition et les matériaux à l'intérieur de l'appartement, mais aussi les meubles, les appareils électroménagers, la plomberie, etc.Le coût d'utilisation de l'infrastructure du complexe est $ 0,7 / m2 de la surface de l'appartement, mais pas plus de $ 35 par mois.Location de l'appartement en gestionLorsque l'appartement est remis à la direction de la société de gestion, le revenu reçu du bail à hauteur de 60% du bénéfice sera transféré au propriétaire de l'appartement, 40% du bénéfice restera au Code criminel.

Régime de paiement1 000 $ – réservation (jour/deux)30% – acompte (inclut la réservation de 1000$).Versements sans intérêt jusqu'en décembre 2025 avec versements mensuels ou trimestriels.Types d'appartements: studios, 1+1, 2+1.Vues depuis les appartements: la mer, l'aéroport, le complexe résidentiel Rainbow, les montagnes.Les ascenseurs sont gratuits pour les propriétaires de cartes.Le complexe est géré par une société de gestion internationale : IPM International Property Management.Vous pouvez faire les réparations vous-même.Vous pouvez louer seul sans le CC.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 35.2 – 65.9
Prix ​​par m², USD 950 – 1,051
Prix ​​de l'appartement, USD 37,000 – 62,614

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation

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Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Paiement mensuel
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