Complexe résidentiel Piramida

Hôtel et complexe résidentiel pour résidence permanente, y compris avec des animaux. Transfert possible à la gestion du CC.Quartier de Wyndham Début du nouveau boulevard3km de l'aéroport250m vers la mer100m du complexe RainbowAdresse de construction du complexe: Batumi, AdliaLivraison du complexe dans un cadre blanc - Mai 2025Livraison du complexe avec réparations - Décembre 2025Versements sans intérêt jusqu'à la fin de 2025400 appartements de différentes tailles et avec différents aménagements.18 étagesLe complexe est géré par une société de gestion internationaleInfrastructure: espace vert et aire de jeux. Sur la terrasse ouverte du jacuzzi. Terrain de sport multifonctionnel pour tennis, football, basketball.Superficie des appartements: de 37.64m2 à 139.33m2Hauteur du plafond: 2,8Les appartements peuvent être achetés: sans réparation; avec réparation, mais sans mobilier; avec réparation clé en main.Le coût de la réparation est de 600 $/m2.La rénovation de l'appartement « clé en main » comprend non seulement les travaux de finition et les matériaux à l'intérieur de l'appartement, mais aussi les meubles, les appareils électroménagers, la plomberie, etc.Le coût d'utilisation de l'infrastructure du complexe est $ 0,7 / m2 de la surface de l'appartement, mais pas plus de $ 35 par mois.Location de l'appartement en gestionLorsque l'appartement est remis à la direction de la société de gestion, le revenu reçu du bail à hauteur de 60% du bénéfice sera transféré au propriétaire de l'appartement, 40% du bénéfice restera au Code criminel.

Régime de paiement1 000 $ – réservation (jour/deux)30% – acompte (inclut la réservation de 1000$).Versements sans intérêt jusqu'en décembre 2025 avec versements mensuels ou trimestriels.Types d'appartements: studios, 1+1, 2+1.Vues depuis les appartements: la mer, l'aéroport, le complexe résidentiel Rainbow, les montagnes.Les ascenseurs sont gratuits pour les propriétaires de cartes.Le complexe est géré par une société de gestion internationale : IPM International Property Management.Vous pouvez faire les réparations vous-même.Vous pouvez louer seul sans le CC.