Complexe résidentiel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.

Chambres d'hôtel à Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Rotana Resort & Spa Batumi est un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 27 étages avec un CASINO en bord de mer, d'un hôtelier de luxe des Émirats arabes unis.

Rotana Resort & Spa offre une occasion unique d'investir dans des résidences de marque qui combinent luxe et potentiel de revenu élevé.

Ce projet offre confort et élégance de première classe, et le nom Radisson Blu garantit le prestige, ce qui en fait un choix idéal pour les investisseurs qui veulent combiner une vie sophistiquée avec des investissements financiers fiables.

Les appartements sont commandés avec une rénovation clé en main, dont le design exclusif est développé selon les normes internationales de la chaîne hôtelière Radisson.

Revenu jusqu'à 14% par an!

Acompte 20%

Pas de versements jusqu'en décembre 2027!

2ème catégorie de chambre:

Studios

Chambre de 29 m2 avec un lit ou deux lits simples.

Chambres simples

Chambre à partir de 49,5 m2 avec une chambre séparée et une cuisine-séjour.

Infrastructure du complexe:

Casino

Centre SPA

Jardin avec plantes

Aire de jeux pour enfants

Plage privée

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Restaurant avec terrasse

Bar et coin salon sur le toit

Stationnement souterrain

Salle de conférence

Réception

Centre de remise en forme

Lieu:

Village de villégiature Gonio

Vers la mer - 50 m

Au centre de Batumi - 14 km

A l'aéroport - 8 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.