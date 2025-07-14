  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.

Complexe résidentiel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.

Batoumi, Géorgie
depuis
$133,000
BTC
1.5820085
ETH
82.9198304
USDT
131 495.0392755
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
11
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27374
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Chambres d'hôtel à Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Rotana Resort & Spa Batumi est un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 27 étages avec un CASINO en bord de mer, d'un hôtelier de luxe des Émirats arabes unis.

Rotana Resort & Spa offre une occasion unique d'investir dans des résidences de marque qui combinent luxe et potentiel de revenu élevé.

Ce projet offre confort et élégance de première classe, et le nom Radisson Blu garantit le prestige, ce qui en fait un choix idéal pour les investisseurs qui veulent combiner une vie sophistiquée avec des investissements financiers fiables.

Les appartements sont commandés avec une rénovation clé en main, dont le design exclusif est développé selon les normes internationales de la chaîne hôtelière Radisson.

Revenu jusqu'à 14% par an!

Acompte 20%
Pas de versements jusqu'en décembre 2027!

2ème catégorie de chambre:

  • Studios
  • Chambre de 29 m2 avec un lit ou deux lits simples.
  • Chambres simples
  • Chambre à partir de 49,5 m2 avec une chambre séparée et une cuisine-séjour.

Infrastructure du complexe:

  • Casino
  • Centre SPA
  • Jardin avec plantes
  • Aire de jeux pour enfants
  • Plage privée
  • Piscine extérieure
  • Piscine intérieure
  • Restaurant avec terrasse
  • Bar et coin salon sur le toit
  • Stationnement souterrain
  • Salle de conférence
  • Réception
  • Centre de remise en forme

Lieu:

  • Village de villégiature Gonio
  • Vers la mer - 50 m
  • Au centre de Batumi - 14 km
  • A l'aéroport - 8 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Tower Gelovani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
Immeuble Domus gazapkhuli
Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
Complexe résidentiel Complex Maqro city Tbilisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,454
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Chakvi, Géorgie
depuis
$156,763
Immeuble Archi Kikvidze Garden
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,300
Vous regardez
Complexe résidentiel Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$133,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$71,084
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 20
Surface 31–58 m²
9 objets immobiliers 9
Elite Hotel Complex 5* avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive de Wyndham Grand, créé sur le principe de la « ville-resort » et se compose de 5 emplacements reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et se compose de piscines,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Appartement
31.2
317,772
Studio
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Informations sur le projetm2 à Mirtskhulava est un nouveau projet conçu par un développeur bien connu et situé par la rivière Kura à Tbilissi.Le nouveau projet a beaucoup à offrir, notamment:emplacement au bord de la rivière;de nombreuses commodités et installations;les liaisons de transport…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble Archi Alley
Immeuble Archi Alley
Tbilissi, Géorgie
depuis
$54,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications