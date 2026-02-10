  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Limassol
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Pafilia Projects - Limassol

Appartement dans un nouvel immeuble Pafilia Projects - Limassol

Limassol, Chypre
depuis
$357,055
T.V.A.
BTC
4.2470966
ETH
222.6084908
USDT
353 014.6177004
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
ID: 33310
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Limassol
  • Ville
    Limassol

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium

À propos du complexe

Top développé - Résidences Aria, Résidences Aurai, Vida, Vetro Suites, Résidences Amathos, Résidences Aria. Design méditerranéen moderne, vue sur la mer

Localisation sur la carte

Limassol, Chypre
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Complexe résidentiel Ionion Leaflet
Agía Nápa, Chypre
depuis
$1,92M
Complexe résidentiel DOWNTOWN
Paphos, Chypre
depuis
$488,423
Complexe résidentiel Avalon Gardens 2
Paphos, Chypre
depuis
$258,000
Complexe résidentiel Universal Park III
Paphos, Chypre
depuis
$605,496
Complexe résidentiel Harmony
Paphos, Chypre
depuis
$404,531
Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
district de Lárnaca, Chypre
depuis
$181,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 74–241 m²
5 objets immobiliers 5
Breeze Residence est un complexe résidentiel haut de gamme à Livadia, Larnaca, Chypre, avec livraison en décembre 2027. Composé de deux blocs de trois étages, il propose des appartements de 1-, 2- et 3 chambres allant de 96 m2 à 240,5 m2, au prix de 180 000 € à 410,000 €. Penthouses disposen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
74.0
190,429
Apartment 2 chambres
109.5 – 155.0
255,889 – 339,202
Apartment 3 chambres
229.8 – 240.5
452,270 – 487,975
Association
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Complexe résidentiel Adonidos Gardens
Yeroskipou, Chypre
depuis
$218,965
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 59–113 m²
12 objets immobiliers 12
Adonidos Gardens – Appartements modernes à Geroskipou, Paphos Studios, appartements 1 à 2 chambres | Surface habitable : 36 à 88 m² | Terrasses couvertes : 7 à 26 m² | Piscine & BBQ sur le toit | Parking privé et débarras | Classe énergétique A | Livraison dans 18 mois Adonidos Gardens…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0 – 64.0
226,135 – 285,644
Apartment 2 chambres
97.5 – 112.7
345,153 – 357,055
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Complexe résidentiel SEAVIEW
Kissonerga, Chypre
depuis
$1,04M
Surface 268–324 m²
2 objets immobiliers 2
MITO Seaview — Complexe résidentiel moderne avec vue magnifique sur la mer, PaphosMOTO Seaview est un développement élégant d'appartements contemporains, maisons de ville, et villas, situé sur un emplacement élevé offrant une vue dégagée sur la mer. Conçus avec une architecture minimaliste e…
