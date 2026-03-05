Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de penthouses en Khan Sen Sok, Cambodge

5 propriétés total trouvé
Attique 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 297 m²
Sol 20
Certainement ! Urban Loft Condo est un développement résidentiel moderne situé près de Aeon …
$3,500
par mois
Laisser une demande
Attique 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 297 m²
Sol 17
Vivez la haute vie dans ce magnifique penthouse de 3 chambres, 4 salles de bains à louer à S…
$3,500
par mois
Laisser une demande
Attique 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 297 m²
Sol 2
L'Urban Loft Condo dans la région de Sen Sok est une option parfaite pour ceux qui recherche…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Attique 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 297 m²
Sol 18
Certainement ! Urban Loft Condo est un développement résidentiel moderne situé près de Aeon …
$2,500
par mois
Laisser une demande
Attique 2 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Attique 2 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
La propriété est située à une distance pratique, avec Makro Market à seulement 1 minute et A…
$3,000
par mois
Laisser une demande
