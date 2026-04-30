Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Heure Château 11 - BKK3

Appartements 1+1 à Time Castle 11 (TS 11): à partir de 86.400 USD avec un rabais de 10%.

TS11: Commencer les ventes du gratte-ciel phare à BKK3 - investir rentablement tôt!

Découvrez un nouveau niveau de vie au cœur de la capitale - Time Castle 11 (TS 11) par Megakim World Corporation. Le gratte-ciel résidentiel moderne du quartier dynamique BKK3 allie culture locale et style de vie international. Participez au projet au stade le plus favorable!

Pourquoi choisir TS11?

Emplacement privilégié: BKK3 est situé à côté de la prestigieuse BKK1, mais offre des prix plus attrayants - 1 appartement à BKK1 2 appartements à BKK3.

Potentiel d'investissement élevé: demande stable de loyer, offre limitée, perspective d'augmentation de la valeur.

Attractivité pour les expatriés: environnement international, infrastructure développée.

Confort pour la vie : un mélange d'atmosphère locale et de normes mondiales.

Emplacement.

Adresse: rue 113, BKK3 (près de la rue 390).

Près du complexe:

Restaurants internationaux

Boutique café

Appartements et hôtel

Zones commerciales et commerciales.

Heure Château 11 (TS 11)

Étages : 39 étages

Nombre d'appartements: 390

Stationnement : 2-6 étages

Superficie : 828 m2

Développeur: Megakim World Corporation

Concept architectural

Time Castle 11 (TS 11) est un accent architectural contemporain de BKK3. La tour combine géométrie stricte et forme douce. La façade est faite sous la forme d'un cuir de seconde avec des éléments perforés ronds de différents diamètres:

Zone de toit exclusive Time Castle

Pour les résidents, un toit unique avec :

Sky Pool (piscine panoramique au 39ème étage, qui mène à Sky Bridge)

Gym Sky

Salon Sky

Cour du ciel

Chambre des enfants

Salon de la piscine

Deck de l'île

Types d'appartements (7–39 étages) dans le château Time 11 (TS 11)

Mises en page fonctionnelles avec un ratio optimal de résidence (Net) et surface totale (Gross):

1 chambre:

D Type: 38 m2 (Gross)

C Type: 45 m2 (Gross)

B Type: 50 m2 (Gross)

2 chambres :

2 Lits: 75 m2 (Gross) - format confortable pour les familles ou location à long terme pour les expatriés.

Temps Château 11 Attraction des investissements (TS 11)

Demande élevée de loyer dans la région

Fourniture limitée de condominiums de catégorie similaire

Zone en expansion avec la perspective d'une augmentation de la valeur de la propriété

Attractivité pour les locataires expatriés

Modalités de paiement: versement pratique

Un calendrier de paiement flexible vous permet de répartir confortablement la charge jusqu'à ce que la construction soit terminée:

Réservation - 500 USD

Acompte - 20%

Paiements ultérieurs – 6% tous les six mois (7 paiements)

Paiement final – 38% lors de la réception des clés (à domicile prêt)

Avoir le temps de réserver un appartement à Time Castle 11 (TS 11)

Time Castle 11 (TS 11) est un équilibre entre le prix, l'emplacement et le statut. Le choix parfait pour vivre et investir au cœur de la capitale.

Appelez-nous ou écrivez-nous dès maintenant - nous vous aiderons à choisir la meilleure option pour les appartements et vous en parlerons plus sur les conditions d'achat!

Également en vente est une grande sélection de biens immobiliers pour les pays d'investissement - Maldives, Turquie, Batumi, Zanzibar, Thaïlande, Bali sous la gestion des opérateurs hôteliers Radisson & Windham!