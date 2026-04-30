  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Sen Sok
  4. Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
depuis
$56,700
BTC
0.6744352
ETH
35.3500330
USDT
56 058.4114806
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
11
Laisser une demande
ID: 35230
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Sen Sok
  • Village
    Sangkat Phnom Penh Thmei
  • Adresse
    Street 1974

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Heure Château 11 - BKK3

Appartements 1+1 à Time Castle 11 (TS 11): à partir de 86.400 USD avec un rabais de 10%.

TS11: Commencer les ventes du gratte-ciel phare à BKK3 - investir rentablement tôt!

Découvrez un nouveau niveau de vie au cœur de la capitale - Time Castle 11 (TS 11) par Megakim World Corporation. Le gratte-ciel résidentiel moderne du quartier dynamique BKK3 allie culture locale et style de vie international. Participez au projet au stade le plus favorable!

Pourquoi choisir TS11?

  • Emplacement privilégié: BKK3 est situé à côté de la prestigieuse BKK1, mais offre des prix plus attrayants - 1 appartement à BKK1 2 appartements à BKK3.
  • Potentiel d'investissement élevé: demande stable de loyer, offre limitée, perspective d'augmentation de la valeur.
  • Attractivité pour les expatriés: environnement international, infrastructure développée.
  • Confort pour la vie : un mélange d'atmosphère locale et de normes mondiales.

Emplacement.

Adresse: rue 113, BKK3 (près de la rue 390).
Près du complexe:

  • Restaurants internationaux
  • Boutique café
  • Appartements et hôtel
  • Zones commerciales et commerciales.

Heure Château 11 (TS 11)

  • Étages : 39 étages
  • Nombre d'appartements: 390
  • Stationnement : 2-6 étages
  • Superficie : 828 m2
  • Développeur: Megakim World Corporation

Concept architectural

Time Castle 11 (TS 11) est un accent architectural contemporain de BKK3. La tour combine géométrie stricte et forme douce. La façade est faite sous la forme d'un cuir de seconde avec des éléments perforés ronds de différents diamètres:
Zone de toit exclusive Time Castle

Pour les résidents, un toit unique avec :

  • Sky Pool (piscine panoramique au 39ème étage, qui mène à Sky Bridge)
  • Gym Sky
  • Salon Sky
  • Cour du ciel
  • Chambre des enfants
  • Salon de la piscine
  • Deck de l'île

Types d'appartements (7–39 étages) dans le château Time 11 (TS 11)

Mises en page fonctionnelles avec un ratio optimal de résidence (Net) et surface totale (Gross):
1 chambre:

  • D Type: 38 m2 (Gross)
  • C Type: 45 m2 (Gross)
  • B Type: 50 m2 (Gross)

2 chambres :
2 Lits: 75 m2 (Gross) - format confortable pour les familles ou location à long terme pour les expatriés.

Temps Château 11 Attraction des investissements (TS 11)

  • Demande élevée de loyer dans la région
  • Fourniture limitée de condominiums de catégorie similaire
  • Zone en expansion avec la perspective d'une augmentation de la valeur de la propriété
  • Attractivité pour les locataires expatriés

Modalités de paiement: versement pratique

Un calendrier de paiement flexible vous permet de répartir confortablement la charge jusqu'à ce que la construction soit terminée:

  • Réservation - 500 USD
  • Acompte - 20%
  • Paiements ultérieurs – 6% tous les six mois (7 paiements)
  • Paiement final – 38% lors de la réception des clés (à domicile prêt)

Avoir le temps de réserver un appartement à Time Castle 11 (TS 11)

Time Castle 11 (TS 11) est un équilibre entre le prix, l'emplacement et le statut. Le choix parfait pour vivre et investir au cœur de la capitale.

Appelez-nous ou écrivez-nous dès maintenant - nous vous aiderons à choisir la meilleure option pour les appartements et vous en parlerons plus sur les conditions d'achat!
Également en vente est une grande sélection de biens immobiliers pour les pays d'investissement - Maldives, Turquie, Batumi, Zanzibar, Thaïlande, Bali sous la gestion des opérateurs hôteliers Radisson & Windham!

Localisation sur la carte

Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$43,000
Complexe résidentiel Kingston Royale
Daun Penh, Cambodge
depuis
$68,559
Complexe résidentiel Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Daun Penh, Cambodge
depuis
$130,000
T.V.A.
Complexe résidentiel Sianukvil
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$47,823
T.V.A.
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Cambodge
depuis
$57,155
Vous regardez
Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
depuis
$56,700
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Complexe résidentiel Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Phnom Penh, Cambodge
depuis
$88,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Time Square 9 (La résidence Gatsby) - BKK1- Phnom Penh-Kambodia.1+1 appartements dans Time Square 9 (TS 9): à partir de USD 88,000 avec un rabais de 10%.Time Square 9 (The Gatsby Residence) à Phnom Penh : des appartements luxueux dans le style Great Gatsby – un investissement dans le futur !…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Afficher tout Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Phnom Penh, Cambodge
depuis
$98,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 67
Tour est le futur symbole de haute altitude de BKK167 étages • 296 m • Phnom PenhUn projet sans analogues au Cambodge.Ce n'est pas qu'une copropriété.Ce gratte-ciel historique est près de 300 mètres dans la zone la plus prestigieuse de la capitale - BKK1.Architecture de niveau international,…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Afficher tout Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$47,823
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 30
Description du projet.Time Square 10 sont trois tours résidentielles sur la première ligne de la plage d'Otrec 1 à Sianoukville. Appartement avec balcon et vue sur la mer. Infrastructure récréative niveau 4*. Tout est arrangé par le développeur Megakim World Corroration Ltd avec une réputati…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Realting.com
Aller