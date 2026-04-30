Complexe résidentiel Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Heure Château 11 - BKK3
Appartements 1+1 à Time Castle 11 (TS 11): à partir de 86.400 USD avec un rabais de 10%.
TS11: Commencer les ventes du gratte-ciel phare à BKK3 - investir rentablement tôt!
Découvrez un nouveau niveau de vie au cœur de la capitale - Time Castle 11 (TS 11) par Megakim World Corporation. Le gratte-ciel résidentiel moderne du quartier dynamique BKK3 allie culture locale et style de vie international. Participez au projet au stade le plus favorable!
Pourquoi choisir TS11?
Emplacement.
Adresse: rue 113, BKK3 (près de la rue 390).
Près du complexe:
Heure Château 11 (TS 11)
Concept architectural
Time Castle 11 (TS 11) est un accent architectural contemporain de BKK3. La tour combine géométrie stricte et forme douce. La façade est faite sous la forme d'un cuir de seconde avec des éléments perforés ronds de différents diamètres:
Zone de toit exclusive Time Castle
Pour les résidents, un toit unique avec :
Types d'appartements (7–39 étages) dans le château Time 11 (TS 11)
Mises en page fonctionnelles avec un ratio optimal de résidence (Net) et surface totale (Gross):
1 chambre:
2 chambres :
2 Lits: 75 m2 (Gross) - format confortable pour les familles ou location à long terme pour les expatriés.
Temps Château 11 Attraction des investissements (TS 11)
Modalités de paiement: versement pratique
Un calendrier de paiement flexible vous permet de répartir confortablement la charge jusqu'à ce que la construction soit terminée:
Avoir le temps de réserver un appartement à Time Castle 11 (TS 11)
Time Castle 11 (TS 11) est un équilibre entre le prix, l'emplacement et le statut. Le choix parfait pour vivre et investir au cœur de la capitale.
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