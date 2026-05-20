Résidence Time Square 7 – Modern High-Rise Living in Toul Kork

Megakim World Corp. présente Time Square 7, un condominium de nouvelle génération situé dans le quartier de Toul Kork de Phnom Penh.

Conçu pour les modes de vie urbains modernes, ce projet combine l'abordabilité, la fonctionnalité et un fort potentiel d'investissement dans l'un des endroits les plus souhaitables de la ville.

Lieu

Situé le long des rues 335, 538 et 540, les résidents bénéficient d'un accès facile à l'avenue TK, AEON Mall 2, écoles internationales, cafés et restaurants.

Aperçu du bâtiment

49 étages

Unités duplex (35F–47F)

Résidences classiques (8F–33F)

Étage du club (34F)

Piscine à débordement et salle de gym (48F)

Salle Sky (49F)

Parking + vente au détail + installations de style de vie

Principales fonctionnalités

Infinity sky pool & sky gym

Cinéma, bowling et salon

Sentier de jogging, espace barbecue, zone pour enfants et co-cuisine

contour de golf et espaces de loisirs

Une tour de vie complète combinant confort, commodité et valeur d'investissement à long terme au cœur de Toul Kork.