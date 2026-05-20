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Résidence Time Square 7 – Modern High-Rise Living in Toul Kork

Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
depuis
$90,000
depuis
$1,500/m²
;
23
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ID: 36768
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Toul Kork
  • Village
    Sangkat Boeung Kak Ti Muoy
  • Adresse
    Street 335

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    49

À propos du complexe

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Megakim World Corp. présente Time Square 7, un condominium de nouvelle génération situé dans le quartier de Toul Kork de Phnom Penh.

Conçu pour les modes de vie urbains modernes, ce projet combine l'abordabilité, la fonctionnalité et un fort potentiel d'investissement dans l'un des endroits les plus souhaitables de la ville.

Lieu

Situé le long des rues 335, 538 et 540, les résidents bénéficient d'un accès facile à l'avenue TK, AEON Mall 2, écoles internationales, cafés et restaurants.

Aperçu du bâtiment

  • 49 étages
  • Unités duplex (35F–47F)
  • Résidences classiques (8F–33F)
  • Étage du club (34F)
  • Piscine à débordement et salle de gym (48F)
  • Salle Sky (49F)
  • Parking + vente au détail + installations de style de vie

Principales fonctionnalités

  • Infinity sky pool & sky gym
  • Cinéma, bowling et salon
  • Sentier de jogging, espace barbecue, zone pour enfants et co-cuisine
  • contour de golf et espaces de loisirs

Une tour de vie complète combinant confort, commodité et valeur d'investissement à long terme au cœur de Toul Kork.

Localisation sur la carte

Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge

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