Appartement dans un nouvel immeuble LE CONDE

LE CONDE — Le premier condominium de luxe intelligent à BKK1, Phnom Penh 🏙✨

LE CONDE est un développement résidentiel haut de gamme situé dans le prestigieux quartier BKK1 de Phnom Penh, alliant technologie intelligente, architecture moderne et fort potentiel d'investissement.

Il s'agit du premier condominium de la ville doté de systèmes intégrés Xiaomi smart home, fixant un nouveau niveau de vie urbain.

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🏡 À propos du projet

LE CONDE offre une gamme d'unités modernes:

• studios

• 1 chambre

• 2 chambres

• 3 chambres

Chaque appartement comprend des caractéristiques intelligentes:

📱 contrôle climatique

💡 systèmes d'éclairage

⚡ solutions d'économie d'énergie

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🌴 Installations et équipements

Le projet comporte une infrastructure de style de vie à plusieurs niveaux :

🚗 6 étages de stationnement

🎯 5 niveaux de loisirs & espaces sociaux

🏊 piscine

🍸 barre du ciel

🏋️ centre de fitness

🏃 Voie de circulation de 250 m

👶 800 m2 enfants

Conçu pour le confort, l'activité et le mode de vie.

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📍 Emplacement — BKK1

BKK1 est le centre d'affaires et diplomatique de Phnom Penh.

🏛 29 ambassades

🏦 secteur bancaire et financier

🏢 entreprises internationales

🍽 restaurants et lieux de vie

La région offre une forte demande de location et une offre résidentielle limitée.

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💼 Faits saillants de l'investissement

LE CONDE est une forte opportunité d'investissement :

📉 à partir de 2,262/m2

📈 croissance potentielle jusqu'à 6 000 à 9 000 $/m2

💰 revenus de location : 800 à 2 700 dollars/mois

Stratégies:

✔ Acheter – Loyer – Vendre (3-5 ans)

ROI: 300 %–55 %

✔ Stratégie de revenu passif

RRG : 24 % sur 3 ans (~8 % par an)

Rendement total : 228%–342% (3–5 ans)

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💳 Options de paiement

Option 1 (paiement à 100 %) :

• Réservation de 5 %

• 95% sur contrat

• réductions jusqu'à ~20%+

Option 2 (12 mois) :

• Réservation de 5 %

• 35 % sur contrat

• 60%

📌 Prestations supplémentaires:

✔ clés à 40% de paiement + RR

✔ Retour de location de 3 ans (~18%) avec paiement intégral

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LE CONDE représente un mélange parfait de technologie, de prestige et d'investissement à haut rendement au cœur de Phnom Penh. ✨