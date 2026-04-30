  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Appartement dans un nouvel immeuble LE CONDE

Appartement dans un nouvel immeuble LE CONDE

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$148,636
T.V.A.
;
7
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 35231
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Street 352, 31

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    45

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

LE CONDE — Le premier condominium de luxe intelligent à BKK1, Phnom Penh 🏙✨

LE CONDE est un développement résidentiel haut de gamme situé dans le prestigieux quartier BKK1 de Phnom Penh, alliant technologie intelligente, architecture moderne et fort potentiel d'investissement.

Il s'agit du premier condominium de la ville doté de systèmes intégrés Xiaomi smart home, fixant un nouveau niveau de vie urbain.

---

🏡 À propos du projet

LE CONDE offre une gamme d'unités modernes:

• studios
• 1 chambre
• 2 chambres
• 3 chambres

Chaque appartement comprend des caractéristiques intelligentes:

📱 contrôle climatique
💡 systèmes d'éclairage
⚡ solutions d'économie d'énergie

---

🌴 Installations et équipements

Le projet comporte une infrastructure de style de vie à plusieurs niveaux :

🚗 6 étages de stationnement
🎯 5 niveaux de loisirs & espaces sociaux

🏊 piscine
🍸 barre du ciel
🏋️ centre de fitness
🏃 Voie de circulation de 250 m
👶 800 m2 enfants

Conçu pour le confort, l'activité et le mode de vie.

---

📍 Emplacement — BKK1

BKK1 est le centre d'affaires et diplomatique de Phnom Penh.

🏛 29 ambassades
🏦 secteur bancaire et financier
🏢 entreprises internationales
🍽 restaurants et lieux de vie

La région offre une forte demande de location et une offre résidentielle limitée.

---

💼 Faits saillants de l'investissement

LE CONDE est une forte opportunité d'investissement :

📉 à partir de 2,262/m2
📈 croissance potentielle jusqu'à 6 000 à 9 000 $/m2
💰 revenus de location : 800 à 2 700 dollars/mois

Stratégies:

✔ Acheter – Loyer – Vendre (3-5 ans)
ROI: 300 %–55 %

✔ Stratégie de revenu passif
RRG : 24 % sur 3 ans (~8 % par an)
Rendement total : 228%–342% (3–5 ans)

---

💳 Options de paiement

Option 1 (paiement à 100 %) :

• Réservation de 5 %
• 95% sur contrat
• réductions jusqu'à ~20%+

Option 2 (12 mois) :

• Réservation de 5 %
• 35 % sur contrat
• 60%

📌 Prestations supplémentaires:

✔ clés à 40% de paiement + RR
✔ Retour de location de 3 ans (~18%) avec paiement intégral

---

LE CONDE représente un mélange parfait de technologie, de prestige et d'investissement à haut rendement au cœur de Phnom Penh. ✨

Localisation sur la carte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$73,181
T.V.A.
Complexe résidentiel Vue Aston
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
depuis
$53,000
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$45,500
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
depuis
$88,992
T.V.A.
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Cambodge
depuis
$57,200
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble LE CONDE
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$148,636
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Appart-hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Appart-hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Appart-hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Appart-hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Appart-hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Afficher tout Appart-hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Appart-hôtel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Phnom Penh, Cambodge
depuis
$128,700
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
UC88 Wyndham Garden Le Cambodge.Appartements à UC88 Wyndham Garden: à partir de USD 128.770 avec réduction.UC88 Wyndham Garden — appartements haut de gamme avec services hôteliers au cœur de Phnom Penh.Découvrez la vie dans la zone la plus prestigieuse de la capitale cambodgienne — BKK1. UC8…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Afficher tout Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$47,823
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 30
Description du projet.Time Square 10 sont trois tours résidentielles sur la première ligne de la plage d'Otrec 1 à Sianoukville. Appartement avec balcon et vue sur la mer. Infrastructure récréative niveau 4*. Tout est arrangé par le développeur Megakim World Corroration Ltd avec une réputati…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$50,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 40
Lieu:Il est situé sur 410 Street, à côté du marché russe et du boulevard Mao Tse Tong.Architecture :Chef-d'œuvre de 50 étages, combinant design moderne et fonctionnalité.Installations:Tout est conçu pour améliorer votre vie quotidienne.PrixLuxe abordable – espaces de vie de haute qualité cré…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Realting.com
Aller