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Immobilier commercial en Khan Russey Keo, Cambodge

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Svay Pak, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Svay Pak, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Sol 5
Stratégiquement situé dans le quartier Ta Khan Russey Keo en pleine expansion le long de la …
$640,000
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