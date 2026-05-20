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Centre d'affaires GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
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Centre d'affaires GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Khan Chbar Ampov, Cambodge
depuis
$235,900
Nombre d'étages 50
GIA Norea – Un nouveau repèreDéveloppement urbain de Norea Zone GIA Norea est un développement d'usage mixte marquant avec deux tours connectées — GIA Tonle (phase 1) et GIA Phnom (phase 2) — conçues pour les affaires, le style de vie et la vie urbaine moderne.Construit sur un site de 6,904 …
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