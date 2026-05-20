Centre d'affaires GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark

GIA Norea – Un nouveau repère
Développement urbain de Norea Zone GIA Norea est un développement d'usage mixte marquant avec deux tours connectées — GIA Tonle (phase 1) et GIA Phnom (phase 2) — conçues pour les affaires, le style de vie et la vie urbaine moderne.
Construit sur un site de 6,904 m2, le projet intègre des espaces de bureaux, résidentiels, de détail et d'accueil avec des boutiques et des salles à manger de niveau podium.
Faits saillants
Caractéristiques intelligentes
Calendrier
Une destination prête à l'avenir redéfinissant le business et le style de vie à Phnom Penh.