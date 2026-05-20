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Centre d'affaires GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark

Khan Chbar Ampov, Cambodge
depuis
$235,900
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8
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ID: 36767
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Chbar Ampov

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    50

À propos du complexe

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GIA Norea – Un nouveau repère

Développement urbain de Norea Zone GIA Norea est un développement d'usage mixte marquant avec deux tours connectées — GIA Tonle (phase 1) et GIA Phnom (phase 2) — conçues pour les affaires, le style de vie et la vie urbaine moderne.

Construit sur un site de 6,904 m2, le projet intègre des espaces de bureaux, résidentiels, de détail et d'accueil avec des boutiques et des salles à manger de niveau podium.

Faits saillants

  • GIA Tonle (24 étages): Classe Un bureau, de détail, salle à manger, penthouses & héliport
  • GIA Phnom (50 étages): Bureaux, résidences, jardins et salons exécutifs
  • Liaison Skybridge entre les deux tours
  • Oasis Forêt Jardin & terrasses du ciel pour une vie urbaine verte

Caractéristiques intelligentes

  • Reconnaissance faciale accès & sécurité intelligente
  • Système centralisé de gestion des bâtiments
  • Ascenseurs VIP & parking intelligent (600+ voitures, 1500+ motos)

Calendrier

  • Achèvement : Q4 2027
  • Occupation: T1 2028

Une destination prête à l'avenir redéfinissant le business et le style de vie à Phnom Penh.

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Khan Chbar Ampov, Cambodge

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