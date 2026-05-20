Centre d'affaires GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark

GIA Norea – Un nouveau repère

Développement urbain de Norea Zone GIA Norea est un développement d'usage mixte marquant avec deux tours connectées — GIA Tonle (phase 1) et GIA Phnom (phase 2) — conçues pour les affaires, le style de vie et la vie urbaine moderne.

Construit sur un site de 6,904 m2, le projet intègre des espaces de bureaux, résidentiels, de détail et d'accueil avec des boutiques et des salles à manger de niveau podium.

Faits saillants

GIA Tonle (24 étages): Classe Un bureau, de détail, salle à manger, penthouses & héliport

GIA Phnom (50 étages): Bureaux, résidences, jardins et salons exécutifs

Liaison Skybridge entre les deux tours

Oasis Forêt Jardin & terrasses du ciel pour une vie urbaine verte

Caractéristiques intelligentes

Reconnaissance faciale accès & sécurité intelligente

Système centralisé de gestion des bâtiments

Ascenseurs VIP & parking intelligent (600+ voitures, 1500+ motos)

Calendrier

Achèvement : Q4 2027

Occupation: T1 2028

Une destination prête à l'avenir redéfinissant le business et le style de vie à Phnom Penh.