Loyer mensuel de villas en Kandal, Cambodge

Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 315 m²
Sol 3
Positionné dans le prestigieux L'enclave résidentielle ML Tiara, cette villa spacieuse offre…
$4,000
par mois
Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 210 m²
Sol 3
Vivez le confort et l'élégance dans cette villa moderne située au sein de la prestigieuse co…
$3,000
par mois
