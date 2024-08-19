Apart hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala Sun Residence est un complexe résidentiel moderne près de la mer dans la ville balnéaire de Byala (Bulgarie). Le projet combine tranquillité et confort avec des équipements modernes, offrant un hébergement pour les loisirs, résidence permanente ou investissement.

Emplacement: à seulement 200 mètres de la plage, à 800 m du centre-ville.

Solution architecturale: terrasses spacieuses avec vue sur la mer et la montagne.

Atmosphère : zone écologique, calme et calme, harmonie avec la nature.

🌅 Début des ventes: un complexe confortable avec 66 appartements et 4 entrées.

Vue: de tous les appartements ouvre un panorama sur la mer et les collines verdoyantes.

Studios, appartements 1-2 et 3 pièces avec finitions clés en main

Terrasses spacieuses avec vue sur la mer

Piscine extérieure et aire de loisirs

Stationnement, vidéosurveillance et contrôle d'accès

Paysage riche, territoire paysager

Vente directe auprès de l'investisseur (sans commission)

Possibilité de versement

Attractivité des investissements: location toute l'année

4. Prix et conditions

Studios - à partir de 49660 euros avec TVA

Appartements 1 chambre - à partir de 77 781 € avec TVA

Les prix incluent l'achèvement avant l'étape « clé »

Achèvement des travaux : juin 2028

Systèmes de paiement flexibles

5. Infrastructure complexe

Piscines pour adultes et enfants

Zone de repos et barbecue

Terrain de jeu

Parking ouvert

Contrôle d'accès et sécurité

Wi-Fi, espaces communs confortables

6. Emplacement et environnement

Plage - 200m

Centre de Byala - 800 m

Aéroport de Varna - 58 km

Commerces à proximité, restaurants, équipements culturels

Attractions naturelles: Plage de Caradere, falaises blanches, criques et collines

7. Pour investisseurs et acheteurs

Idéal pour la location (été et toute l'année)

Requis pour les familles avec enfants et les acheteurs étrangers

Prospective d'augmentation des prix avant la construction

Possibilité d'acheter directement auprès du développeur sans commission

✨ Byala Sun Residence 8 est un endroit où vous pouvez vivre au bord de la mer, profiter de l'harmonie ou investir dans l'avenir.