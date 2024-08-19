  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Byala
  4. Apart hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Apart hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala, Bulgarie
depuis
$57,770
BTC
0.6871648
ETH
36.0172446
USDT
57 116.4818651
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
19 1
Laisser une demande
ID: 27543
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Varna
  • Région
    Byala

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Byala Sun Residence est un complexe résidentiel moderne près de la mer dans la ville balnéaire de Byala (Bulgarie). Le projet combine tranquillité et confort avec des équipements modernes, offrant un hébergement pour les loisirs, résidence permanente ou investissement.

  • Emplacement: à seulement 200 mètres de la plage, à 800 m du centre-ville.

  • Solution architecturale: terrasses spacieuses avec vue sur la mer et la montagne.

  • Atmosphère : zone écologique, calme et calme, harmonie avec la nature.

2. Next Next post: Résidence Byala Sun 8

🌅 Début des ventes: un complexe confortable avec 66 appartements et 4 entrées.

  • Vue: de tous les appartements ouvre un panorama sur la mer et les collines verdoyantes.

  • Studios, appartements 1-2 et 3 pièces avec finitions clés en main

  • Terrasses spacieuses avec vue sur la mer

  • Piscine extérieure et aire de loisirs

  • Stationnement, vidéosurveillance et contrôle d'accès

  • Paysage riche, territoire paysager

  • Vente directe auprès de l'investisseur (sans commission)

  • Possibilité de versement

  • Attractivité des investissements: location toute l'année

4. Prix et conditions

  • Studios - à partir de 49660 euros avec TVA

  • Appartements 1 chambre - à partir de 77 781 € avec TVA

  • Les prix incluent l'achèvement avant l'étape « clé »

  • Achèvement des travaux : juin 2028

  • Systèmes de paiement flexibles

5. Infrastructure complexe

  • Piscines pour adultes et enfants

  • Zone de repos et barbecue

  • Terrain de jeu

  • Parking ouvert

  • Contrôle d'accès et sécurité

  • Wi-Fi, espaces communs confortables

6. Emplacement et environnement

  • Plage - 200m

  • Centre de Byala - 800 m

  • Aéroport de Varna - 58 km

  • Commerces à proximité, restaurants, équipements culturels

  • Attractions naturelles: Plage de Caradere, falaises blanches, criques et collines

7. Pour investisseurs et acheteurs

  • Idéal pour la location (été et toute l'année)

  • Requis pour les familles avec enfants et les acheteurs étrangers

  • Prospective d'augmentation des prix avant la construction

  • Possibilité d'acheter directement auprès du développeur sans commission

✨ Byala Sun Residence 8 est un endroit où vous pouvez vivre au bord de la mer, profiter de l'harmonie ou investir dans l'avenir.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 38.0 – 67.0
Prix ​​par m², USD 1,354 – 1,520
Prix ​​de l'appartement, USD 57,770 – 90,739
Appartements 2 chambres
Surface, m² 97.0
Prix ​​par m², USD 1,491
Prix ​​de l'appartement, USD 144,663

Localisation sur la carte

Byala, Bulgarie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,087
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
Vous regardez
Apart hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgarie
depuis
$57,770
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Afficher tout Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
L'année de construction 2026
🌊 Succèdez votre appartement d'achat à 400 mètres de l'endroit à Nessebre!🔹 ♪ Prête à la maison🔹 Pas de frais de service !🔹 Idéal dla la summerego detíha, PMG ou quais à Arendu🔹 Quartier🔹 Shares: une harpe ou une terrasse de 11,4 m2!🔹 Prix à partir de 95 590 €💎 En complexe:✅ Spornыe 2 et 3-k…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Afficher tout Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,087
L'année de construction 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - une nouvelle maison au bord de la mer à St. Vlas!🏡 Complexe de boutiques confortable à seulement 400 mètres de la plage!🔹 Bâtiment moderne de 5 étages🔹 Seulement 10 appartements - pour ceux qui apprécient l'intimité🔹 Appartements avec 1 et 2 chambres (de 58 m2 à 110 m2)🔹 Te…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
19.08.2024
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
Afficher toutes les publications