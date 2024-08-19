Apart hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala Sun Residence est un complexe résidentiel moderne près de la mer dans la ville balnéaire de Byala (Bulgarie). Le projet combine tranquillité et confort avec des équipements modernes, offrant un hébergement pour les loisirs, résidence permanente ou investissement.
Emplacement: à seulement 200 mètres de la plage, à 800 m du centre-ville.
Solution architecturale: terrasses spacieuses avec vue sur la mer et la montagne.
Atmosphère : zone écologique, calme et calme, harmonie avec la nature.
🌅 Début des ventes: un complexe confortable avec 66 appartements et 4 entrées.
Vue: de tous les appartements ouvre un panorama sur la mer et les collines verdoyantes.
Studios, appartements 1-2 et 3 pièces avec finitions clés en main
Terrasses spacieuses avec vue sur la mer
Piscine extérieure et aire de loisirs
Stationnement, vidéosurveillance et contrôle d'accès
Paysage riche, territoire paysager
Vente directe auprès de l'investisseur (sans commission)
Possibilité de versement
Attractivité des investissements: location toute l'année
4. Prix et conditions
Studios - à partir de 49660 euros avec TVA
Appartements 1 chambre - à partir de 77 781 € avec TVA
Les prix incluent l'achèvement avant l'étape « clé »
Achèvement des travaux : juin 2028
Systèmes de paiement flexibles
5. Infrastructure complexe
Piscines pour adultes et enfants
Zone de repos et barbecue
Terrain de jeu
Parking ouvert
Contrôle d'accès et sécurité
Wi-Fi, espaces communs confortables
6. Emplacement et environnement
Plage - 200m
Centre de Byala - 800 m
Aéroport de Varna - 58 km
Commerces à proximité, restaurants, équipements culturels
Attractions naturelles: Plage de Caradere, falaises blanches, criques et collines
7. Pour investisseurs et acheteurs
Idéal pour la location (été et toute l'année)
Requis pour les familles avec enfants et les acheteurs étrangers
Prospective d'augmentation des prix avant la construction
Possibilité d'acheter directement auprès du développeur sans commission
✨ Byala Sun Residence 8 est un endroit où vous pouvez vivre au bord de la mer, profiter de l'harmonie ou investir dans l'avenir.