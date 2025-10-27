Complexe résidentiel Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

🌊 Appartements à Barna près de la mer

📍Bulgarie, Barna – Quartier d'Aparukhovo

Complexe résidentiel moderne dans le quartier verdoyant de Varna, à côté de la mer, parc et toutes les infrastructures urbaines.



🏢 Le complexe.

Nouveau complexe résidentiel avec architecture moderne

Places de stationnement souterraines et souterraines

Calme, zone verte avec panoramas

Pas de frais d'entretien

Appartements sont loués selon la norme de l'État bulgare (BDS)

Idéal pour l'hébergement et l'investissement



🏠 Planification et espace

🔹 Studios - à partir de 47.37 m2

🔹 Appartements de deux chambres - à partir de 58.42 m2

🔹 Appartements de trois chambres - à partir de 95.05 m2



💰 Prix

de 1 200 €/m2 à 1 450 €/m2

(Le coût dépend du plancher, de la surface et de la vue)



💳 Conditions d'achat

🔒 Dépôt - 2 000 €

Acompte - 30%

(Paiable dans le mois suivant le dépôt)

📆 Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction



🔥80% de réduction sur paiement

Studio - - 4 000 €

Deux chambres - - 5 000 €

Trois chambres - - 6 000 €



🌿 Infrastructure à proximité

✔ Magasins LIDL, Villa, SVA

✔ Jardin d ' enfants et école

✔ Parc Asparukhovo

✔ Centre médical

✔ Arrêts de bus et de trolleybus

✔ Plage Asparuhovo - à proximité



🗓 Durée de la construction

📌Juillet 2028



📞 En plus.

Sélection d'appartements pour le budget et le but (en direct / loyer / investissement)

Consultation en ligne et transaction à distance

Plans et prix à jour – sur demande

📲Écrire ou appeler - Je vais envoyer des plans, des calculs et des options disponibles.