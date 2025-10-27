  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Complexe résidentiel Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

Complexe résidentiel Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

Municipalité de Varna, Bulgarie
depuis
$84,134
;
12
Laisser une demande
ID: 33237
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Varna
  • Région
    Municipalité de Varna

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

🌊 Appartements à Barna près de la mer

📍Bulgarie, Barna – Quartier d'Aparukhovo
Complexe résidentiel moderne dans le quartier verdoyant de Varna, à côté de la mer, parc et toutes les infrastructures urbaines.


🏢 Le complexe.

  • Nouveau complexe résidentiel avec architecture moderne
  • Places de stationnement souterraines et souterraines
  • Calme, zone verte avec panoramas
  • Pas de frais d'entretien
  • Appartements sont loués selon la norme de l'État bulgare (BDS)
  • Idéal pour l'hébergement et l'investissement


🏠 Planification et espace

🔹 Studios - à partir de 47.37 m2
🔹 Appartements de deux chambres - à partir de 58.42 m2
🔹 Appartements de trois chambres - à partir de 95.05 m2


💰 Prix

de 1 200 €/m2 à 1 450 €/m2
(Le coût dépend du plancher, de la surface et de la vue)


💳 Conditions d'achat

  • 🔒 Dépôt - 2 000 €
  • Acompte - 30%
    (Paiable dans le mois suivant le dépôt)
  • 📆 Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction


🔥80% de réduction sur paiement

  • Studio - - 4 000 €
  • Deux chambres - - 5 000 €
  • Trois chambres - - 6 000 €


🌿 Infrastructure à proximité

✔ Magasins LIDL, Villa, SVA
✔ Jardin d ' enfants et école
✔ Parc Asparukhovo
✔ Centre médical
✔ Arrêts de bus et de trolleybus
✔ Plage Asparuhovo - à proximité


🗓 Durée de la construction

📌Juillet 2028


📞 En plus.

  • Sélection d'appartements pour le budget et le but (en direct / loyer / investissement)
  • Consultation en ligne et transaction à distance
  • Plans et prix à jour – sur demande

📲Écrire ou appeler - Je vais envoyer des plans, des calculs et des options disponibles.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 63.0
Prix ​​par m², USD 1,335
Prix ​​de l'appartement, USD 83,710

Localisation sur la carte

Municipalité de Varna, Bulgarie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nessebar, Bulgarie
depuis
$60,349
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgarie
depuis
$57,899
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$127,729
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,087
Vous regardez
Complexe résidentiel Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Municipalité de Varna, Bulgarie
depuis
$84,134
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$127,729
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 39–62 m²
3 objets immobiliers 3
La vie de luxe sur la côtePrêt pour la saison estivale de 2027!Superbes studios spacieux, appartements de 1 et 2 chambres, et penthousesQui ne veut pas profiter d'une vie estivale inoubliable sur la plage?Des couchers de soleil fascinants, des intérieurs bien équipés et le magnifique territo…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nessebar, Bulgarie
depuis
$60,349
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 39 m²
1 objet immobilier 1
🌴 Appartements à la mer en Bulgarie - la vente📍 La Côte du Soleil • Le Rayon de Fregat🏖 5-10 minutes à pied de la plage💥 Rare offre au début de la construction - les meilleurs prix et le choix des plans⭐Principaux actifs✔ Une propriété près de la mer✔ Quartier calme près de la plage et de l'…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Afficher tout Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
L'année de construction 2026
🌊 Succèdez votre appartement d'achat à 400 mètres de l'endroit à Nessebre!🔹 ♪ Prête à la maison🔹 Pas de frais de service !🔹 Idéal dla la summerego detíha, PMG ou quais à Arendu🔹 Quartier🔹 Shares: une harpe ou une terrasse de 11,4 m2!🔹 Prix à partir de 95 590 €💎 En complexe:✅ Spornыe 2 et 3-k…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Quel est le meilleur endroit où vivre en Bulgarie ? Top 5 des villes accueillantes et prometteuses où s'installer.
27.10.2025
Quel est le meilleur endroit où vivre en Bulgarie ? Top 5 des villes accueillantes et prometteuses où s'installer.
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
19.08.2024
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
Afficher toutes les publications