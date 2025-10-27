Complexe résidentiel Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

🌊 Appartements à Barna près de la mer
📍Bulgarie, Barna – Quartier d'Aparukhovo
Complexe résidentiel moderne dans le quartier verdoyant de Varna, à côté de la mer, parc et toutes les infrastructures urbaines.
🏢 Le complexe.
🏠 Planification et espace
🔹 Studios - à partir de 47.37 m2
🔹 Appartements de deux chambres - à partir de 58.42 m2
🔹 Appartements de trois chambres - à partir de 95.05 m2
💰 Prix
de 1 200 €/m2 à 1 450 €/m2
(Le coût dépend du plancher, de la surface et de la vue)
💳 Conditions d'achat
🔥80% de réduction sur paiement
🌿 Infrastructure à proximité
✔ Magasins LIDL, Villa, SVA
✔ Jardin d ' enfants et école
✔ Parc Asparukhovo
✔ Centre médical
✔ Arrêts de bus et de trolleybus
✔ Plage Asparuhovo - à proximité
🗓 Durée de la construction
📌Juillet 2028
📞 En plus.
📲Écrire ou appeler - Je vais envoyer des plans, des calculs et des options disponibles.