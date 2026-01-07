Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de immobiliers en Préfecture de Vlorë, Albanie

Orikum
18
Vlora
488
Qender Vlore
9
518 propriétés total trouvé
Atterrir dans Panaje, Albanie
Atterrir
Panaje, Albanie
Surface 7 000 m²
Terrain à vendre dans la région de Valias, à quelques minutes de Tirana, adapté pour la cons…
$586
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 10
🌇🏡 POUR L'APARTEMENT DE 2+1+2 DANS L'ANCIÈRE FACTORIE DE PÊCHE, VLORA🏷 Prix: 450 Euro/Mois📐 …
$527
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Surface 65 m²
Sol 7
🔑🏡 APPARTEMENT 1+1 POUR LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 400 € / mois📐 Superficie : 65 m2📍 Lieu: Shy…
$468
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 4
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School 💶 Price: €400 / mon…
$465
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Propriété commerciale 80 m² dans District de Vlora, Albanie
Propriété commerciale 80 m²
District de Vlora, Albanie
Surface 80 m²
Premium Location in Transballkanike, Vlorë! A long-term lease is offered for a shop in the …
$405
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 3
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À LUNGOMARE, VLORA📍 Près de Hanovre Barre💶 Prix: 450 € / mois📐 Superficie…
$519
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Sol 2
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT POUR LUNGOMARE, VLORA.📍 Près de Pirro Hôtel💶 Prix: 500 € / mois📐 Superfic…
$585
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Studio 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Studio 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 4
✅ Price: 250 Euro/month ✅ Location: Old Beach, Vlore The area where the apartment is locate…
$293
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 420 m²
Sol 10
🌇🏡 1+1 APPARTEMENT POUR LOUER EN ALEKSANDRIA, VLORA🏷 Prix: 420 Euro/Mois📐 Superficie : 70 m2…
$479
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Appartement dans District de Vlora, Albanie
Appartement
District de Vlora, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 3
Découvrez Serenity by the Sea: NOS ' Melody of the Sea ' 1+1 Appartements dans l'imageSque V…
$460
par mois
Appartement dans District de Vlora, Albanie
Appartement
District de Vlora, Albanie
✅ Çmimi: 600 Euro/muaj ✅ Vendndodhja: Prane restorant Brooklyn, Vlore Apartamenti ndodhet …
$703
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Appartement 2 chambres dans District de Vlora, Albanie
Appartement 2 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 102 m²
Sol 9
✅ Çmimi: 500 Euro/Muaj ✅ Vendndodhja: Haso, Lungomare, Vlore✅ Siperfaqe: 102m2Zona në cilën …
$590
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Appartement dans District de Vlora, Albanie
Appartement
District de Vlora, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 9
DISPONIBLE !! Beau Appartement Idéalement situé dans AW Building A ISMALI QEMALI BOULEVAVARD…
$748
par mois
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
🔑🏡 APPARTEMENT 2+2+3 POUR LUNGOMARE, VLORA.📍 Près de l'hôtel Laid💶 Prix: 600 € / mois📐 Super…
$703
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA. dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 70
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 5
🔑🏡 POUR LUXURY 1+1 APPARTEMENT À LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 600 € / mois📐 Superficie : 70 m2📍 …
$705
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium dans District de Vlora, Albanie
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 53 m²
Nombre d'étages 1
🆕🏢 LOCAUX D'ENTREPRISE POUR LOUER À BULEVARD, VLORA📍 Stade Flamurtari en face🏷 Prix: 600 Eur…
$685
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Maison 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Maison 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 300 Euro/Mois✅ Situation: Près de Saint Tropez, VloreLa zone où l'appartement est si…
$352
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan 💶 Price: €250 / month 📐 Ar…
$293
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA
District de Vlora, Albanie
Surface 70 m²
Sol 6
🏡 1+1 APPARTEMENT POUR LORS DE L'EXERCICE DE LA RRUGA E CIPAJVE, VLORA🏷️Prix de location: 40…
$465
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant 💶 Price: €550 / …
$639
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 5
🆕🏡 APPARTEMENT 2+1 POUR LUNGOMARE, VLORA🏷 Prix: 450 Euro/Mois📐 Superficie: 100 m2 Total📍 Lie…
$524
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Propriété commerciale 53 m² dans District de Vlora, Albanie
Propriété commerciale 53 m²
District de Vlora, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 53 m²
Un magasin de location à long terme est disponible dans la zone très recherchée de Skéla, Vl…
$703
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Appartement dans District de Vlora, Albanie
Appartement
District de Vlora, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 5
L'appartement 1+1 à Vlora, en Albanie, est idéalement situé dans le centre-ville, à seulemen…
$345
par mois
Appartement 2 chambres dans District de Vlora, Albanie
Appartement 2 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
L'appartement est situé dans un quartier calme et sûr, avec un accès facile aux plages et au…
$444
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA
District de Vlora, Albanie
Surface 120 m²
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA 💶 Price: €1200/month 📐 Area: …
$1,417
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Appartement dans Orikum, Albanie
Appartement
Orikum, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 2
L'appartement est situé sur la première ligne de la côte, il a une superficie totale de 60 m…
$348
par mois
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
🔑🏡 APPARTEMENT 2+1+2 POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE RENDUE, VLORA💶 Prix: 400 Euro / Mois📐 Superfic…
$461
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
✅ Price: 250 Euro/Month ✅ Location: Behind the tunnel, Vlore ✅ Area: 65m2 The area where th…
$291
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
✅ Prix: 350 Euro/Mois✅ Emplacement: Derrière "Brooklyn" Hôtel, Vlore✅ Surface: 86m2La zone d…
$399
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 40 000 Leke/Mois✅ Situation: Près de l'hôtel Laid, Vlore✅ Disponible à la location 1…
$461
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano

