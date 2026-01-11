Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de immobiliers en Qender Vlore, Albanie

appartements
4
maisons
5
10 propriétés total trouvé
Atterrir dans Panaje, Albanie
Atterrir
Panaje, Albanie
Surface 7 000 m²
Terrain à vendre dans la région de Valias, à quelques minutes de Tirana, adapté pour la cons…
$586
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 400 Euro/mois✅ Lieu: Près de l'hôpital, Vlore✅ Deuxième étage d'une maison privée de…
$468
par mois
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Kanine, Albanie
Maison 2 chambres
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 1/2
✅ Prix: 400 Euros/mois✅ Lieu: Kanine, VloreLa zone dans laquelle la maison est située est un…
$466
par mois
Laisser une demande
🆕🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT IN RISILI, VLORA dans Risili, Albanie
🆕🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT IN RISILI, VLORA
Risili, Albanie
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
🆕🏡 MAISON PRIVÉE POUR LOCATION À RISILI, VLORA🏷 Prix: 400 Euro/mois📐 Surface: 130 m2 Total📏 …
$463
par mois
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Kanine, Albanie
Maison 1 chambre
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 550 Euros/mois✅ Lieu: Kanine, VloreLa zone dans laquelle la maison est située est un…
$627
par mois
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Kanine, Albanie
Maison 2 chambres
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
✅ Prix: 700 Euros/mois✅ Lieu: Au centre de KaninaLa zone dans laquelle l'appartement est sit…
$727
par mois
Laisser une demande
Appartement dans Kanine, Albanie
Appartement
Kanine, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 5
Appartement 2+1 à louer à long terme. L'appartement est situé à proximité de Rrapi Vlore. …
$348
par mois
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Kanine, Albanie
Maison 2 chambres
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 2/2
✅ Prix: 500 euros/mois✅ Lieu: Kanine, VloreLa zone où la maison est située est une zone déve…
$582
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Studio 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 300 Euro/Mois✅ Lieu: Près de l'hôpital, Vlore✅ Deuxième étage d'une maison privée de…
$351
par mois
Laisser une demande
