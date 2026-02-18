Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA. dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA.
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 4
🔑🏡 APPARTEMENT POUR L'ÉCOLE HAUTE DE L'ÉCOLE DE L'ALIE, VLORA.📍 Lieu: Sadik Zotaj Street, Vl…
$714
par mois
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
🏨🔑 POUR LES MURADIES DE L'HOTEL, VLORA💰 PRIX ANNUEL: 30 000 euros📍 DESCRIPTION DU LIEU :Cet …
$35,630
par mois
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 9
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT POUR LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 600 € / mois📐 Superficie : 70 m2📍 Lieu: rue…
$712
par mois
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA. dans District de Vlora, Albanie
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA.
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
💶 Prix: 550 €/mois📐 Surface du terrain: 500 m2🏠 Surface du bâtiment: 100 m2🕒 Location de lon…
$651
par mois
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA. dans District de Vlora, Albanie
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
Surface 170 m²
🌊🏖️ LOCAUX D'ENTREPRISE POUR L'ENTREPRISE – LUNGOMARE, VLORA.Les locaux sont situés sur la l…
$4,157
par mois
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Price: 650 Euro/Month ✅ Location: Kombinati i Peshkut, Vlore ✅ Possibility to rent a parki…
$757
par mois
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Sol 2
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT POUR LUNGOMARE, VLORA.📍 Près de Pirro Hôtel💶 Prix: 500 € / mois📐 Superfic…
$585
par mois
Appartement dans District de Vlora, Albanie
Appartement
District de Vlora, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 5
Appartement 1+1 Lungomare Vlore ! Appartements à louer à long terme près de la mer. Excellen…
$406
par mois
Appartement 2 chambres dans District de Vlora, Albanie
Appartement 2 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
✅ Prix: 900 Euro/mois✅ Lieu: Derrière Brooklyn restaurant, VloreL'appartement est situé dans…
$1,081
par mois
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
🌳🏡 POUR LA DEUXIÈME FLORATION DE VILLA PROCHE KUZUM BABA, VLORADans un quartier calme et mag…
$578
par mois
Maison 2 chambres dans District de Vlora, Albanie
Maison 2 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Sol 2/2
✅ Price: 400 Euros/Month ✅ Location: “Hajro Cakerri” neighborhood, Vlore ✅ Second floor area…
$452
par mois
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 350 Euro/Mois✅ Lieu: Au bar Da Vinci, Lungomare✅ Disponible à la location jusqu'à Ju…
$421
par mois
Maison 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Maison 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 300 Euro/Mois✅ Situation: Près de Saint Tropez, VloreLa zone où l'appartement est si…
$360
par mois
Appartement dans District de Vlora, Albanie
Appartement
District de Vlora, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 3
Louer à long terme ! Appartement 2+1 en vlore. les appartements sont situés dans la région d…
$348
par mois
Appartement dans Orikum, Albanie
Appartement
Orikum, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 5
Appartement 2+1 au Diamond Hill Resort & SPA Vlore pour location à long terme! . 2 chambres,…
$580
par mois
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 6
✅ Prix: 450 Euro/Mois✅ Lieu: Station-service "Rira", VloreLa zone où l'appartement est situé…
$529
par mois
Duplex 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Duplex 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 300 Euro/Mois✅ Lieu: Au supermarché "Conad", VloreLa zone dans laquelle l'appartemen…
$346
par mois
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 4
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À LUNGOMARE, VLORA📍 Près de l'école de la marine💶 Prix: 450 € / mois📐 Sup…
$524
par mois
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 3
L'appartement est situé dans un quartier calme et sûr, avec un accès facile aux plages et au…
$453
par mois
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
✅ Prix: 35 000 Leke/Mois (négociable)✅ Emplacement: Près de Diamond Hill, Vlore✅ Superficie:…
$407
par mois
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Si vous cherchez un appartement de location à Vlora avec vue sur la mer, c'est la combinaiso…
$591
par mois
Appartement 2 chambres dans District de Vlora, Albanie
Appartement 2 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
✅ Prix: 400 Euro/mois✅ Situation: Près de Union Bank, boulevard Vlore-Skele✅ Surface: 80m2La…
$456
par mois
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 3
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT POUR RETOUR EN TRANSBALLKANIKE, VLORA📍 Huile de Géga en face💶 Prix: 450 E…
$504
par mois
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 3
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À LUNGOMARE, VLORA📍 Près de Hanovre Barre💶 Prix: 350 € / mois📐 Superficie…
$408
par mois
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA. dans District de Vlora, Albanie
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA.
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 1
🏘 Pour la maison privée 1+1 dans 7 Pallet, VLORA.💸 Prix: 300 Euro/Mois📍 Lieu: Rruga Dhimitër…
$351
par mois
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
✅ Prix: 350 Euro / mois✅ Lieu: Rr. Aristil Kokoshi, Vlore✅ Superficie: 68m2La zone où l'appa…
$418
par mois
Appartement dans District de Vlora, Albanie
Appartement
District de Vlora, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 98 m²
Sol 10
Appartement 2+1 à louer à long terme;bien et complètement mobilier,seulement 5 min à pied du…
$345
par mois
Appartement dans District de Vlora, Albanie
Appartement
District de Vlora, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 3
A louer ! Appartement 2+1 à Vlora! L'appartement est situé au 3ème étage, il ya un ascenseur…
$290
par mois
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket dans District de Vlora, Albanie
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 6
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket 💶 Price: €350…
$408
par mois
Appartement 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Appartement 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 25 000 Leke/Mois✅ Situation: Près d'Aleksandria, VloreLa zone où l'appartement est s…
$295
par mois
