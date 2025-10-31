Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de des bureaux en Tirana, Albanie

Tirana
42
Farke
3
45 propriétés total trouvé
Bureau 157 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 157 m²
Tirana, Albanie
Surface 157 m²
Sol 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
par mois
Bureau 163 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 163 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Sol 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
par mois
Bureau 47 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 47 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
par mois
Bureau 126 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 126 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Sol 5/10
In one of the most sought-after and developed areas of Tirana, we offer office space for ren…
$1,745
par mois
Bureau 441 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 441 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 441 m²
Sol 1/9
Jepet me Qira Ambient per Zyra prane Spitalit Amerikan 3! Ambienti eshte i ndare ne 3 kate, …
$3,494
par mois
Bureau 216 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 216 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 216 m²
Sol 1/9
Commercial space for rent in Misto Mame. The environment is located on the 1st floor of a ne…
$815
par mois
Bureau 105 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 105 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 2/10
For rent 2+1+2 near Parku Olimpik close to Kompleksi Dinamo, Rezidenca Altana. Organized as:…
$2,329
par mois
Bureau 180 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 180 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Sol 6/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$2,912
par mois
Bureau 613 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 613 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 613 m²
Sol 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$23,327
par mois
Bureau 53 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 53 m²
Tirana, Albanie
Surface 53 m²
Sol 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
par mois
Bureau 136 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 136 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 136 m²
Nombre d'étages 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
par mois
Bureau 108 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 108 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Sol 4/10
In the Center of Tirana, opposite the Parliament in one of the most accessible areas, flexib…
$1,398
par mois
Bureau 116 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 116 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
par mois
Bureau 50 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 50 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
par mois
Bureau 153 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 153 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Sol 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,631
par mois
Bureau 137 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 137 m²
Tirana, Albanie
Surface 137 m²
Sol 1/37
Office space for rent in Downtown, on Elbasan Street! The space offers a net area of 137 m² …
$4,974
par mois
Bureau 75 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 75 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 1/10
We offer a 2+1+2 apartment with a parking space on level -2 in one of the newest recently in…
$641
par mois
Bureau 88 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 88 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Sol 1/4
Jepet me qira ambient per zyre ne rrugen Myslym Shyri. Zyra ka nje siperfaqe te brendshme pr…
$874
par mois
Bureau 40 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 40 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 10/1
We are renting office space on Mujo Street, Ulcinj, behind the Catholic Church. The environ…
$582
par mois
Bureau 153 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 153 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 153 m²
Sol 1/9
Ne rrugen me me zhvillim dhe te kerkuar, japim me qira ambient komercial ! Ka nje siperfaqj…
$3,727
par mois
Bureau 281 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 281 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 281 m²
Nombre d'étages 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
par mois
Bureau 50 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 50 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 5
Office Space for Rent at Myslym Shyri! The space has an area of 50m2, organized into 2 work …
$699
par mois
Bureau 47 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 47 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
par mois
Bureau 111 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 111 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Sol 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,515
par mois
Bureau 96 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 96 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Sol 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
par mois
Bureau 70 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 70 m²
Tirana, Albanie
Surface 70 m²
Sol 4/5
We are renting an office in the Ish Blloku area near the University Library. The office has …
$815
par mois
Bureau 290 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 290 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
par mois
Bureau 120 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 120 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,323
par mois
Bureau 150 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 150 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
par mois
Bureau 140 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 140 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Sol 4/8
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,504
par mois
