Loyer mensuel de des bureaux en Tirana, Albanie

39 propriétés total trouvé
Bureau 157 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 157 m²
Tirana, Albanie
Surface 157 m²
Sol 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
par mois
Bureau 116 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 116 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
par mois
Bureau 150 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 150 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
par mois
Bureau 52 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 52 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 2/9
We have office space for rent on the main road, located on "Sami Frashri" street. • The pre…
$1,165
par mois
Bureau 120 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 120 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,912
par mois
Bureau 120 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 120 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 3/17
2+1+2+veranda office for rent at Lake View Residence. It is organized by a living room, 2 b…
$1,864
par mois
Bureau 151 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 151 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Sol 8/9
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,679
par mois
Bureau 96 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 96 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Sol 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
par mois
Bureau 40 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 40 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 8
Suitable office space for rent or other activities Surface 40 m2 Floor 0 New palace For mo…
$1,165
par mois
Bureau 50 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 50 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
par mois
Bureau 88 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 88 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Sol 1/4
Jepet me qira ambient per zyre ne rrugen Myslym Shyri. Zyra ka nje siperfaqe te brendshme pr…
$874
par mois
Bureau 456 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 456 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 4
Surface 456 m²
Sol 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,622
par mois
Bureau 111 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 111 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Sol 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,747
par mois
Bureau 160 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 160 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 7/10
Office/Business Apartment for Rent in the Heart of the Former Block Address: Ibrahim Rugova…
$2,213
par mois
Bureau 20 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 20 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
Nombre d'étages 8
Suitable premises for rent for office or other activities Surface area 20 m2 Floor 0 New pal…
$582
par mois
Bureau 1 225 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 1 225 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 225 m²
Sol 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$54,741
par mois
Bureau 140 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 140 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Sol 4/8
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,504
par mois
Bureau 47 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 47 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
par mois
Bureau 110 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 110 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 2/9
Office Space for Rent in Blllok. The space has a total area of 119m2, organized in an open …
$1,631
par mois
Bureau 180 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 180 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Sol 6/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$2,912
par mois
Bureau 64 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 64 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Sol 2/10
Organization: -64 M2 -1 Toilet -2 Work Environments The environment is located on the secon…
$454
par mois
Bureau 153 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 153 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 153 m²
Sol 1/9
Ne rrugen me me zhvillim dhe te kerkuar, japim me qira ambient komercial ! Ka nje siperfaqj…
$3,727
par mois
Bureau 47 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 47 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
par mois
Bureau 75 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 75 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 1/10
We offer a 2+1+2 apartment with a parking space on level -2 in one of the newest recently in…
$641
par mois
Bureau 600 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 600 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Surface 600 m²
Sol 5/5
Office for rent at Lake Tirana! In one of the most elite and quiet areas of Tirana, offices…
$13,977
par mois
Bureau 31 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 31 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 1/19
Office space for rent at Residenca Mine Peza!
$1,165
par mois
Bureau 163 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 163 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Sol 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
par mois
Bureau 53 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 53 m²
Tirana, Albanie
Surface 53 m²
Sol 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
par mois
Bureau 96 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 96 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 21
Surface 96 m²
Sol 9/13
An empty space is offered in one of the newest residences in Tirana, located on the 9th resi…
$1,048
par mois
Bureau 120 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 120 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 3/9
Office for rent in a new and quality building, just completed Location: Myslym Shyri and Exh…
$1,980
par mois
