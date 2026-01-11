Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de des bureaux en Farke, Albanie

3 propriétés total trouvé
Bureau 290 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 290 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
par mois
Bureau 136 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 136 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 136 m²
Nombre d'étages 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
par mois
Bureau 281 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 281 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 281 m²
Nombre d'étages 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
par mois
