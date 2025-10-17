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Complexe résidentiel Three Garden Residence

Golem, Albanie
depuis
$135,738
depuis
$266,511/m²
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ID: 36568
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2030
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Русский Русский

🌿 RÉSIDENCE DE TROIS JARDINS - Qerret, Kavajë

Nouveau complexe résidentiel moderne dans l'une des zones les plus paisibles et vertes de la côte de l'Albanie.
Le projet combine l'architecture moderne, le confort pour la vie et l'atmosphère de détente par la mer – exactement ce que les gens recherchent aujourd'hui à la fois pour leur propre vie et pour l'investissement.

✨ Planification spacieuse et fonctionnelle
✨ Grandes fenêtres et beaucoup de lumière naturelle
✨ Style moderne et construction de haute qualité
✨ Un emplacement calme près de la mer et de la nature
✨ Idéal pour le repos, la résidence permanente ou la location

💶 Coût à partir de 1 600 €/m2

📌 Versements flexibles jusqu'à 3 ans:
20% à la signature du contrat
15% tous les 6 mois
5% lors de la réception des clés

📈 Qerret est l'une des destinations les plus prometteuses sur la côte de l'Albanie, où la demande de biens immobiliers modernes près de la mer augmente activement. L'achat au stade de la construction permet de fixer un prix favorable et d'obtenir un fort potentiel de croissance de la valeur de l'objet à l'avenir.

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Nous organisons des vues en ligne et hors ligne. Réservation et achat à distance par virement bancaire SEPA est possible.

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Golem, Albanie
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