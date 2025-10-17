Complexe résidentiel Three Garden Residence

🌿 RÉSIDENCE DE TROIS JARDINS - Qerret, Kavajë

Nouveau complexe résidentiel moderne dans l'une des zones les plus paisibles et vertes de la côte de l'Albanie.

Le projet combine l'architecture moderne, le confort pour la vie et l'atmosphère de détente par la mer – exactement ce que les gens recherchent aujourd'hui à la fois pour leur propre vie et pour l'investissement.

✨ Planification spacieuse et fonctionnelle

✨ Grandes fenêtres et beaucoup de lumière naturelle

✨ Style moderne et construction de haute qualité

✨ Un emplacement calme près de la mer et de la nature

✨ Idéal pour le repos, la résidence permanente ou la location

💶 Coût à partir de 1 600 €/m2

📌 Versements flexibles jusqu'à 3 ans:

20% à la signature du contrat

15% tous les 6 mois

5% lors de la réception des clés

📈 Qerret est l'une des destinations les plus prometteuses sur la côte de l'Albanie, où la demande de biens immobiliers modernes près de la mer augmente activement. L'achat au stade de la construction permet de fixer un prix favorable et d'obtenir un fort potentiel de croissance de la valeur de l'objet à l'avenir.

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Nous organisons des vues en ligne et hors ligne. Réservation et achat à distance par virement bancaire SEPA est possible.