Loyer mensuel de immobiliers en Farke, Albanie

Appartement 3 chambres dans Tirana, Albanie
Appartement 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 6/7
For rent: modern 3+1+2 apartment, located in one of the most sought-after areas of Tirana ne…
$1,514
par mois
Bureau 290 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 290 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
par mois
Restaurant 69 m² dans Tirana, Albanie
Restaurant 69 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Nombre d'étages 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
par mois
Appartement 3 chambres dans Tirana, Albanie
Appartement 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 3/10
In the zone of the Paris Commune, Medar Shtylla street, a super 3+1+2 apartment with modern …
$978
par mois
Appartement 3 chambres dans Tirana, Albanie
Appartement 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 2/3
3+1+Parking Space Apartment at Rezidenca Kodra Diellit 1/ Extension. The apartment has a to…
$1,165
par mois
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Sol 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
par mois
Appartement 1 chambre dans Tirana, Albanie
Appartement 1 chambre
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 1/4
In the Kodra Diellit 1 residence, a 1+1 apartment is for rent. It is located on the 1st floo…
$699
par mois
Appartement 1 chambre dans Tirana, Albanie
Appartement 1 chambre
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
✅ Prix: 400 Euros/mois✅ Lieu: Lac sec, Complexe FZ, TiranaL'appartement est situé dans un qu…
$468
par mois
villa de 3 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
villa de 3 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
A seulement 150 mètres de la nouvelle zone piétonne du lac Farka, cette villa est située dan…
$3,502
par mois
Appartement 1 chambre dans Lunder, Albanie
Appartement 1 chambre
Lunder, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Sol 2/3
A modern 1+1 apartment is available for rent in Rose Garden Residence, just a few steps away…
$792
par mois
Bureau 136 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 136 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 136 m²
Nombre d'étages 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
par mois
Entrepôt 412 m² dans Tirana, Albanie
Entrepôt 412 m²
Tirana, Albanie
Surface 412 m²
Nombre d'étages 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
par mois
Appartement 1 chambre dans Tirana, Albanie
Appartement 1 chambre
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 3/10
In one of the most frequented areas of Tirana, near the Olympic Park and the Paris Commune, …
$978
par mois
Atterrir 1 chambre dans Farke e Madhe, Albanie
Atterrir 1 chambre
Farke e Madhe, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 421 m²
Land for rent in Farka! For various businesses! Leveled with concrete and also with cabins! …
$1,165
par mois
Propriété commerciale 1 489 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 1 489 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 489 m²
Sol 1/9
A 3-storey building with a total area of 1500m2 is for rent. The relevant surfaces are as fo…
$14,559
par mois
Villa 4 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 4 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 393 m²
Nombre d'étages 4
We are selling an Individual Villa with a swimming pool in the Residence Kodra e Diellit 1. …
$3,494
par mois
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
par mois
Propriété commerciale 81 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 81 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Nombre d'étages 9
Shop for rent, service unit at Liqeni i Thate Located in a new and modern complex Main feat…
$1,933
par mois
Villa 4 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Villa 4 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 373 m²
Nombre d'étages 3
La villa, une partie d'une petite résidence et avec une communauté sélectionnée, offre une v…
$4,076
par mois
Appartement 2 chambres dans Tirana, Albanie
Appartement 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 109 m²
Sol 4/7
In a quiet area on the edge of a dry lake, an apartment is offered for rent. It is located o…
$1,048
par mois
Appartement 2 chambres dans Tirana, Albanie
Appartement 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 2/7
On Bill Clinton Street, a 2+1 type apartment is available for rent. The apartment has an are…
$817
par mois
Appartement 2 chambres dans Tirana, Albanie
Appartement 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 2/5
2+1 apartment for rent near Kodra e Diellit. The apartment has an area of 64.5 m² organized…
$758
par mois
villa de 3 chambres dans Farke e Madhe, Albanie
villa de 3 chambres
Farke e Madhe, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe sur la rive du lac - Farke, TiranaVilla panoramique avec piscine, jardin et vu…
$2,942
par mois
Propriété commerciale 650 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 650 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 4
Surface 650 m²
Sol 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
par mois
Appartement 1 chambre dans Tirana, Albanie
Appartement 1 chambre
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 3/5
1+1 apartment for rent located in Kodra e Diellit residence 2. It is located on the 3rd floo…
$699
par mois
Propriété commerciale 292 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 292 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 292 m²
Sol 3/9
Commercial premises suitable for offices or clinics are for rent. It has 7 suitable spaces s…
$4,659
par mois
Appartement 1 chambre dans Tirana, Albanie
Appartement 1 chambre
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
✅ Prix: 1200 Euro/maj ✅ Lieu: Lac Thate, Radisson, Tyrane ✅ Historique: 80m2L'appartement es…
$1,397
par mois
villa de 5 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 5 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 461 m²
Nombre d'étages 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,241
par mois
Appartement 1 chambre dans Tirana, Albanie
Appartement 1 chambre
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 2/5
Continuation of Kodra Diellit 1, 1+1 apartment for rent with contemporary furniture. It is l…
$575
par mois
Appartement 2 chambres dans Tirana, Albanie
Appartement 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 98 m²
Sol 5/7
A modern and highly functional apartment is for rent in one of the most sought-after areas o…
$1,165
par mois
